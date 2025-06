Donald Trump desmintió las versiones de que aprobó operaciones militares contra Irán

El diario estadounidense The Wall Street Journal aseguró en las últimas horas que Donald Trump había dado luz verde a operaciones militares contra territorio iraní. Según la publicación, tres fuentes oficiales confirmaron que el mandatario aprobó los planes un día antes, aunque postergó la orden definitiva para evaluar si Teherán abandonaría sus actividades nucleares.

El mensaje de Donald Trump

La respuesta presidencial no se hizo esperar y llegó a través de su plataforma Truth Social. Trump desmintió categóricamente las versiones periodísticas con un mensaje directo: "The Wall Street Journal no tiene idea de lo que pienso con respecto a Irán". La desmentida oficial generó nuevas especulaciones sobre la verdadera estrategia estadounidense.