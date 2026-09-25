La petrolera anunció que, a partir de la medianoche, el valor promedio de los combustibles aumentará en todo el país.

YPF anunció una suba en los combustibles para todo el país.

Este viernes, YPF anunció a través de un comunicado que a partir de las cero horas de hoy se incrementará en un 1% promedio los precios de los combustibles en todo el país. Según explicaron desde la petrolera, la actualización se enmarca en el esquema de buffer de precios que se implementa desde abril.

En esa línea, señalaron que el mismo se mantiene vigente "ante la extensión del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el precio internacional del crudo".

El comunicado señala que desde que se implementó este esquema, la idea es "sostener el acuerdo honesto con los consumidores, evitar trasladar la volatilidad a los precios locales y acompañar la evolución de la demanda en un entorno de libre mercado".

La petrolera anunció la suba de sus combustibles a partir de la medianoche. Milagros Lostes - MDZ Además, asegura que la compañía continuará aplicando su sistema de micropricing, realizando ajustes específicos según variables de oferta y demanda, la competencia, franjas horarias, corredores y zonas geográficas.