El riesgo país trepó en Wall Street y superó los 600 puntos: llegó al nivel más alto en 6 meses

El indicador de JP Morgan se disparó en más de 30 unidades y cerró en 609 puntos básicos este viernes. Es la primera vez desde abril que perfora la barrera de los 600.

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El mercado argentino encara la última rueda de la semana con tendencia negativa en Wall Street. El riesgo país se disparó este viernes, superó los 620 puntos básicos, pero terminó ubicándose en 609.

En esa línea, la deuda soberana opera en rojo en Wall Street, la principal caída la registró el Bonar 2041 (cayendo hasta -2,7%). Los bonos bajo legislación local también registran retrocesos generalizados.

Acciones En la plaza local, el Merval cayó 1,6%. Las acciones del panel líder se mueven con mayorías en rojo.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven con bajas generalizadas.

A cuánto cerró el dólar este viernes En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista subió y cerró a $1.545,12 para la vente en la pizarra del Banco Nación, y $1.493,40 para la compra.