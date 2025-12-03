Wall Street: los bonos y las acciones suben pero el reisgo país no baja de los 630 puntos

Los activos argentinos cotizan en verde tanto en Wall Street como en la plaza local. El riesgo país se mantiene arriba de los 630 puntos.

El mercado se mantiene expectante respecto al proceso de acumulación de reservas y el origen de los fondos para los pagos de los vencimientos de enero. En ese escenario, los activos argentinos cotizan en verde tanto en Wall Street como en la plaza local. Si bien el riesgo país comprime un poco, se mantiene arriba de los 630 puntos.

La deuda soberana en dólares sube hasta 0,5% en Nueva York, traccionada por el Bonar 2029. Los bonos bajo legislación local también cotizan en verde.

El riesgo país baja hasta 636 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval rebota y avanza 0,2%. Las acciones del panel líder cotizan con mayorías en alza, impulsadas por Transportadora Gas del Norte (+1,7%).

En cuanto a los papeles argentinos que operan en Wall Street suben hasta 3,9%, como el caso de Globant.