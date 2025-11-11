Wall Street: los bonos y las acciones suben en la jornada de este martes

En la plaza local, el Merval extiende la suba del lunes. El mercado sigue de cerca los próximos pasos del equipo económico.

Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo la continuidad del esquema de bandas cambiarias, el mercado acompaña la sintonía del Gobierno y opera con alzas generalizadas. En ese escenario, los bonos suben en Wall Street, mientras que en la plaza local el Merval extiende el verde del lunes.

En Nueva York, la deuda soberana en dólares se pinta de verde, traccionada por el Bonar 2041 (+0,7%). Los bonos bajo legislación local acompañan la misma tónica y operan con subas, como el Bonar 2029 (+0,3%).

El riesgo país se ubica en los 598 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval extiende la suba de ayer y avanza más de 1%. Las acciones del panel líder muestran subas generalizadas, impulsadas por Aluar (+4,7%).

En tanto, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street suben hasta 3,7%, como el papel de Edenor.