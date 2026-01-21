Wall Street: los bonos y las acciones argentinas suben, pero el riesgo país no cede
Los activos argentinos operan al alza en Wall Street, mientras la bolsa de Nueva York revierte la caída de la rueda de ayer.
Los mercados globales posan su mirada en Davos y el seguimiento de los acontecimientos en las tensiones entre Estados Unidos y Groenlandia. En ese marco, los bonos y las acciones argentinas suben en Wall Street.
La deuda soberana en dólares cotiza con mayorías en suba en Nueva York, impulsada por el Global 2046 (+0,4%). En tanto, los bonos bajo legislación local se mueven mixtos.
El riesgo país se ubica en 570 puntos básicos.
Acciones
En la plaza local, el Merval sube 0,8%. Las acciones del panel líder operan mixtas, con subas en Telecom (+2,3%).
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street cotizan con mayorías en suba. Los principales alzas lo registran los ADRs de Telecom (+4,9%), Central Puerto (+4,8%) y Edenor (+4,7%):.
A cuánto cotiza el dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.460.