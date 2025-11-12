Wall Street: Los bonos extienden subas mientras que el riesgo país se ubica por debajo de 600 puntos

Los activos argentinos apuntan a continuar el rally post electoral hasta fin de año. En cuanto al dólar, la paz cambiaria se extiende.

Los activos argentinos apuntan a continuar el rally post electoral hasta fin de año. En Wall Street, los bonos avanzan hasta 0,7% y las acciones suben un 2,6%. En la plaza local, el Merval opera en verde y el dólar mantiene la paz cambiaria.

La deuda soberana en dólares opera con subas, impulsadas por el Bonar 2029 (+0,7%). En cuanto a los bonos bajo legislación local, operan en sintonía y avanzan hasta 0,9%, como el caso del Global 2046.

El riesgo país se ubica en 597 puntos básicos.

Acciones El Merval avanza 1% este miércoles. Las acciones del panel líder operan con subas generalizadas, impulsadas por Sociedad Conmercial del Plata (+7%).

En cuanto a los papeles argentinos que cotizan en Wall Street presentan mayorías de subas.