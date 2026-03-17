Wall Street: los activos argentinos suben y el riesgo país se ubica por debajo de los 600 puntos

Los activos argentinos muestran mejoras en la jornada financiera de Wall Street.

Los activos argentinos se recuperan en la rueda financiera de este martes y operan en verde en Wall Street. El riesgo país comprime y se ubica por debajo de los 600 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares cotiza con subas generalizadas, traccionada por el Global 2041 (+0,8%). Los bonos bajo legislación local operan en la misma sintonía, con subas de hasta el 0,8%, como el caso del Global 2035.

El riesgo país se ubica en 592 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 1,5%. Las acciones del panel líder operan con mayorías en suba, impulsadas por por Galicia (+2,1%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven en la misma tónica, con subas de hasta 3,6%, empujados por Corporación América.