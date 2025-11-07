Wall Street: las acciones y los bonos operan mixtos en la última rueda de la semana
El mercado continúa con la toma de ganancia luego del rally post electoral de los activos argentinos.
El mercado continúa con la toma de ganancia luego del rally post electoral. Tanto los bonos como las acciones operan mixtas en la última rueda de la semana en Wall Street. Los títulos de la deuda retroceden hasta 0,7%, mientras que los ADRs caen hasta un 5,6% en Nueva York.
La deuda soberana se pinta de rojo en la última jornada de la semana. El Bonar 2041 cae 0,7% en Estados Unidos. En tanto, los bonos bajo legislación local operan en la misma tónica, el título que más cae es el Bonar 2041, que baja 1,1%.
Te Podría Interesar
El riesgo país se ubica en 644 puntos básicos.
Acciones
En la plaza local, el Merval cae 3,5%. Las acciones del panel líder se tiñen de rojo, traccionadas por Pampa que se desploma 10%.
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street cotizan con mayoráis en caída. El ADR de Edenor retrocede 5,6%.
A cuánto cotiza el dólar
En el mercado cambiario, la pax del dólar de los últimos días se extiende y el tipo de cambio oficial minorista se vende a $1.470 en la pizarra del Banco Nación.