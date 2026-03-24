Wall Street: las acciones argentinas operan mixtas y el riesgo país se ubica por debajo de los 600 puntos

Los ADRs argentinos alternan subas y bajas en Wall Street. La bolsa local no opera por el feriado del 24 de marzo.

El mercado local argentino no opera este martes debido al feriado. Pero las acciones argentinas que operan en Wall Street alternan subas y bajas. La bolsa de Nueva York cae y el petróleo vuelve a subir debido a la incertidumbre sobre la desescalada bélica en Medio Oriente.

En ese contexto, el Nasdaq cae un 0,7%, seguido por el S&P 500 (-0,3%) y el Dow Jones (-0,2%). El petróleo vuelve a rozar los US$100.

En ese escenario, las acciones argentinas en Wall Street operan mixtas, traccionadas por el ADR de Transportadoras Gas del Sur (+3,9%).

Plaza local La plaza local no opera este martes debido al feriado. En la rueda de ayer, el Merval cerró con una suba del 1,9%

Los bonos bajo legislación local finalizaron el lunes con alzas de hasta 1,6%.