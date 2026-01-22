Verano en Brasil: qué aplicación prefieren los argentinos para pagar en vacaciones y cómo prevenir estafas

Este verano , miles de argentinos eligieron las playas paradisíacas de Brasil para vacacionar. Al llegar, la mayoría de los turistas seleccionaron un método de pago para poder afrontar todos los gastos diarios, como la comida, bebida, sombrillas y hasta traslados, sin tener que utilizar efectivo ni confundirse al cambiar de divisa. Se trata de Pix , un sistema de pagos instantáneos creado por el Banco Central de Basil (BCB).

En medio del boom turístico de argentinos en Brasil , Mercado Pago realizó una encuesta a los usuarios de la app que eligieron pagar a través de Pix al vacacionar en el país vecino. De acuerdo con el relevamiento, 7 de cada 10 usuarios utilizaron ese sistema para todas sus compras durante su estadía, destacando la comodidad, seguridad y rapidez del mismo.

El estudio fue realizado entre 831 usuarios de la app de Marcos Galperín que usaron la funcionalidad de pagos con Pix en Brasil . De ese total, el 96% afirmó que la experiencia de uso fue simple y el 95% consideró que se trata de un medio seguro para realizar pagos en ese país. Entre los principales beneficios señalados por los encuestados, el 80% valoró no tener que llevar efectivo ni tarjetas, y el 73% resaltó la ventaja de evitar el cambio de divisas en casas de cambio.

Otras ventajas mencionadas por los usuarios encuestados fueron la rapidez de las operaciones y la posibilidad de pagar en múltiples contextos: comercios, ferias y playas.

En cuanto a los tipos de consumo, el 80% de los usuarios encuestados usó Pix para compras en supermercados y almacenes, el 73% para pagar comidas en restaurantes, y el 75% lo empleó en ferias, playas y pequeños comercios. Un 37% también lo utilizó para abonar actividades recreativas como excursiones o entradas. Finalmente, la mitad de los encuestados afirmó que este método de pago les facilitó el control del presupuesto durante el viaje.

PIX Durante el verano, miles de turistas argentinos podrán usar Pix para pagar en comercios brasileños sin efectivo ni billeteras externas. Shutterstock

Qué es Pix

Pix es un sistema de transferencias instantáneas que permite enviar y recibir dinero las 24 horas, todos los días del año. En Brasil, su uso se ha expandido rápidamente desde su lanzamiento y se consolidó como uno de los medios de pago más utilizados tanto por locales como por turistas.

Asimismo, se puede utilizar ese sistema a través de cuentas digitales como Mercado Pago, llevando a cabo pagos con saldo en pesos, visualizando el importe en reales y su equivalente antes de confirmar la transacción.

Cómo evitar estafas en Brasil

Durante la temporada alta, suelen difundirse advertencias sobre intentos de estafas para evitar caer en las mismas. Una de las prácticas más comunes en Brasil es el famoso “golpe da maquininha”, que consiste en modificar el valor de la compra en la terminal de cobro sin que el consumidor lo advierta. En ese contexto, los pagos con Pix ofrecen una ventaja adicional: permiten al usuario validar el monto exacto de la operación antes de autorizarla.

Para quienes eligen pagar con Pix, los expertos recomiendan seguir los tips detallados a continuación, para evitar caer en estafas: