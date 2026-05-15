Venta de AySA: quiénes son las manos privadas que pelean por quedarse con la empresa estatal

El ministro Luis Caputo confirmó que este viernes se publicarán los pliegos en el Boletín Oficial. La concesión será por 30 años y afecta el servicio de agua y cloacas en la Ciudad y 26 municipios del Conurbano.

Con esta licitación, el Gobierno busca reducir el déficit operativo de las empresas públicas.

El Gobierno Nacional dio un paso decisivo en su plan de reforma del Estado. Este viernes, a través de la publicación de los pliegos en el Boletín Oficial, se pondrá en marcha la licitación pública para la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La medida busca transferir al sector privado la gestión de la principal proveedora de agua potable y saneamiento del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Mañana se avanzará con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional”, comunicó el ministro de Economía, Luis Caputo. El 10% restante de la firma permanecerá bajo el régimen de propiedad participada en manos de los trabajadores.

Los detalles del contrato: 30 años de concesión El nuevo esquema de gestión se regirá por un contrato de concesión aprobado a fines de abril, el cual establece:

Plazo: La prestación del servicio será por 30 años , con una prórroga posible de otros 10 años.

Alcance geográfico: El operador tendrá injerencia en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses , incluyendo distritos de alta densidad como La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, San Isidro y Vicente López.

Modelo de venta: El Ejecutivo pretende vender al menos el 51% a un "operador estratégico" con capacidad técnica, mientras que el porcentaje restante del paquete licitado saldría a cotizar en la Bolsa. luis caputo foro de inversiones (1) Luis Caputo, ministro de Economía. Alf Ponce Mercado / MDZ

Los grupos empresarios que pujan por AySA La magnitud de la empresa ha despertado el interés de importantes conglomerados nacionales e internacionales. Entre los nombres que resuenan para la compulsa pública figuran: