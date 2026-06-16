Vacunas bovinas: el Senasa simplificó el régimen de importación para productos equivalentes

Una nueva resolución del SENASA agiliza el ingreso de vacunas bovinas incluidas en el sistema de equivalencia y reduce requisitos administrativos.

Las vacunas bovinas no vesiculares tendrán un proceso de importación más ágil en Argentina.

Las vacunas bovinas no vesiculares tendrán un proceso de importación más ágil en Argentina. A través de una nueva resolución, el SENASA simplificó requisitos para determinados productos incluidos en el régimen de equivalencia, con el objetivo de facilitar su ingreso sin comprometer los estándares sanitarios vigentes.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) simplificó el régimen de importación de vacunas virales bovinas no vesiculares con el fin de agilizar su ingreso sin afectar el estatus sanitario del país.

Cambios en el régimen de vacuna bovina A través de su Resolución 504/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el organismo nacional exceptúa a las vacunas virales bovinas no vesiculares del cumplimiento de determinados requisitos previstos en su Resolución 61/2026, siempre que se encuentren comprendidas en el régimen de autorización por equivalencia establecido en su Resolución 333/2025 y sus normas modificatorias y complementarias.

La medida busca armonizar los procedimientos y simplificar trámites, para facilitar el proceso de importación de productos elaborados en el exterior para lo cual incorpora el artículo 6° bis a la Resolución SENASA 61/2026, mediante el cual se establece un régimen de excepción aplicable a los productos encuadrados en el sistema de equivalencia.

Qué implica la nueva resolución Los cambios implican una reorganización de los procesos, en línea con las prácticas aplicadas por otros países con relevante producción ganadera. De acuerdo con lo establecido por el organismo sanitario, la medida apunta a optimizar los mecanismos administrativos vinculados con la aprobación y el ingreso de productos veterinarios provenientes del exterior.