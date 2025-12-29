Vacaciones de verano en Brasil 2026: cuánta plata necesita una familia para irse a Río de Janeiro

Brasil es uno de los destinos turísticos preferidos por los argentinos para irse de vacaciones , que cobró impulso en el ultimo tiempo debido al atraso cambiario. Para este verano 2026, una familia tipo necesita cerca de $5.995.297 para irse dos semanas a Río de Janeiro.

La información surge de una trabajo del Instituto de Economía (INECO) de la Universidad Argentina de la Empresa ( UADE ) y solo tienen en cuenta dos componentes: el costo de traslado en micro y de alojamiento.

Cabe señalar que no se considera ningún costo adicional por fuera de estas dos variables , como comida, compras y actividades recreativas.

El análisis contempla una familia tipo 2 , según la metodología utilizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), compuesta por una mujer de 31 años, un hombre de 35 años, una hija de 8 años y un hijo de 6 años.

La relación, entre costo de viaje y salario, no varió mucho respecto del mismo período del año anterior. El costo de vacacionar en Río de Janeiro tuvo un incremento anual del 4,18 %, cuando en enero de 2025 tenia un valor de $5.754.761.

Se espera que este verano miles de argentinos elijan las playas de Brasil para pasar sus vacaciones Foto: Shutterstock

En enero de 2026, los $5.995.297 que se necesitan para viaje y alojamiento representan a 3,68 el salario medio, medido por el RIPTE. A principios de año, representaba 3,54.

Esto implica que el poder adquisitivo del turismo, entre enero del 2025 y enero del 2026, no registró grandes variaciones, con un mínimo incremento que no altera el resultado general.

"El RIPTE medido en dólares al tipo de cambio oficial, que ilustra la evolución del poder adquisitivo del salario en Argentina respecto al turismo internacional, se incrementó en casi el 50%. Esto trajo como consecuencia que los destinos turísticos internacionales se vuelvan relativamente más accesibles respecto de los domésticos", destacó el informe de la UADE.

Y agregó: "Esta dinámica permitió que los destinos internacionales se vuelvan relativamente más accesibles para las familias argentinas en comparación con los destinos domésticos, cuyos precios continúan ajustándose a la inflación local y a costos dolarizados. No obstante, este resultado debe interpretarse con cautela, ya que se trata de un fenómeno sensible a eventuales correcciones cambiarias o aceleraciones inflacionarias, las cuales podrían revertir rápidamente la ganancia de poder adquisitivo medida en moneda extranjera".

Vacaciones en el país o viaje al exterior

El informe de la UADE comparó cuanto sale en promedio irse de vacaciones para una familia tipo hacia destinos nacionales e internacionales.

Para vacacionar en el país se requiere al menos $3.880.488 y al exterior sale en promedio un piso de $10.334.454.