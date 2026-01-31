Una encuesta revela qué preocupa a los multimillonarios en 2026

Los que manejan las grandes fortunas del mundo no solo son factores influyentes, sino que además de fijar agenda y prioridades marcan, en cierta manera, el tenor del devenir económico global. Por eso cabe preguntarse cuáles son las principales preocupaciones de los multimillonarios para poder entender hacia a dónde van las cosas.

En tal sentido, un análisis de Bruno Venditti de VC resulta interesante porque destaca los factores que probablemente tendrán un impacto negativo en el entorno del mercado global durante los próximos 12 meses, según las respuestas de multimillonarios de todas las regiones, destacándose el comercio y la geopolítica.

Vale señalar que los datos provienen de la última Encuesta de multimillonarios del Banco UBS 2025. El análisis muestra que los aranceles se posicionan como la principal preocupación en general, citada por el 66% de los encuestados. Muy de cerca, el 63% de los multimillonarios señalan los grandes conflictos geopolíticos como un riesgo clave, lo que subraya los temores en torno a las guerras, la inestabilidad regional y la rivalidad entre grandes potencias.

La incertidumbre política es la tercera mayor preocupación, señalada por el 59% de los encuestados. Mientras tanto, el 44% de los multimillonarios sigue preocupado por el aumento de la inflación, lo que indica que la estabilidad de precios aún no se da por sentada tras años de inflación elevada en las principales economías.

Cabe destacar que las diferencias regionales revelan una exposición desigual al riesgo ya que, si bien los resultados globales muestran temas comunes, se destacan las diferencias regionales.

Por ejemplo, en Asia-Pacífico, el 75% de los multimillonarios citan los aranceles como su mayor preocupación, lo que refleja la profunda integración de la región en las cadenas de suministro globales y los modelos de crecimiento impulsados por las exportaciones.

Inflación y conflictos políticos

Mientras tanto, en las Américas, el 70% de los encuestados están más preocupados por una mayor inflación o un conflicto geopolítico importante. Hay también una serie de amenazas de menor rango, pero persistentes, entre ellas, se destacan, las preocupaciones por las crisis de deuda (34%), el aumento de impuestos (28%) y las recesiones globales (27%) que todavía ocupan un lugar significativo, aunque por debajo de los principales riesgos geopolíticos.

Es curioso que las disrupciones tecnológicas (15%) y el cambio climático (14%) aparecen más abajo en la lista, lo que sugiere que los multimillonarios pueden verlos como desafíos a más largo plazo o más manejables en comparación con los shocks políticos y económicos inmediatos.

Vale señalar que el Informe de Ambiciones Multimillonarias 2025 de UBS reveló el surgimiento de una nueva generación de multimillonarios. Estos nuevos multimillonarios incluyen emprendedores que innovan a gran escala en diversos sectores y mercados.

Herederos más ricos

Al mismo tiempo, la gran transferencia de riqueza se intensifica, ya que los herederos heredan más que nunca. Esta nueva ola de creadores y herederos de riqueza anuncia una nueva era que transformará la forma en que las familias se conectan, colaboran y abren oportunidades a través de las fronteras.

¿Cuáles fueron los principales datos recogidos por la encuesta de UBS?

• Los multimillonarios en Estados Unidos (924) representan casi un tercio de la población mundial de multimillonarios.

• De los 924 multimillonarios estadounidenses en 2025, el 74% son personas que se hicieron a sí mismas.

• Hay 6,9 billones de dólares en manos de multimillonarios estadounidenses.

• Unos 2,8 billones de dólares se transferirá a los herederos estadounidenses durante los próximos 15 años.

• Los 196 nuevos multimillonarios hechos a sí mismos a nivel mundial, con 87 de ellos en los EE.UU. con 171.900 millones de dólares.

• El crecimiento promedio de la riqueza entre las mujeres multimillonarias a nivel mundial en 2025 (8,4%), es dos veces más que los hombres, y una tendencia que continúa desde 2022.