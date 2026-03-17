El consumo sigue sin repuntar: cayó en febrero y la recuperación se perfila lenta y desigual

El consumo volvió a mostrar señales de debilidad en el inicio de 2026. En febrero registró una caída interanual del 1,9%, lo que marcó el tercer mes consecutivo en retroceso y dejó un descenso acumulado del 1,7% en el primer bimestre del año, según el Índice de Consumo Privado elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo .

El dato confirma que, pese a cierta estabilidad macroeconómica y a la desaceleración de la inflación, la recuperación del gasto de los hogares sigue siendo frágil. En contraste con la comparación interanual, el indicador mostró un leve repunte mensual del 1,1%, lo que sugiere un comportamiento errático más que un cambio de tendencia consolidado.

La contracción del consumo se reflejó en distintos indicadores clave de la economía. La recaudación del IVA, ajustada por inflación, cayó 3,5% interanual en febrero, mientras que el patentamiento de automóviles retrocedió 3,4%. En el rubro alimentos, el consumo de carne vacuna registró en enero una fuerte baja del 14,7% frente al mismo mes del año anterior, acompañada por una caída del 11,5% en carne aviar.

El informe también advierte sobre una pérdida de dinamismo en el crédito al consumo. Las compras con tarjeta crecieron apenas 5,8% interanual en febrero y acumularon una suba de 8,7% en el bimestre, muy por debajo del crecimiento del 51,6% registrado durante 2025. Esta desaceleración refleja un contexto de tasas de interés todavía elevadas y mayor cautela por parte de los consumidores.

Otros sectores también muestran señales de enfriamiento. El segmento de recreación y turismo evidenció cierto estancamiento hacia el cierre del período, con caídas en el consumo en patios de comida y en la asistencia a cines. En contraposición, algunos nichos puntuales exhiben un comportamiento dinámico, como la venta de motocicletas, que creció 72,3% interanual en febrero.

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Mejora lenta del poder adquisitivo

En paralelo, un informe de la consultora NielsenIQ aporta una mirada de mediano plazo con un escenario algo más optimista. Según la firma, el consumo masivo logró recuperarse 2% en 2025 tras el desplome del 16% en 2024, y se espera que continúe creciendo en los próximos años, aunque a un ritmo moderado.

El contexto macroeconómico ofrece algunas señales positivas: la economía creció 4% en 2025 y las proyecciones apuntan a una expansión cercana al 3% anual hacia adelante. A su vez, la inflación mostró una fuerte desaceleración y cerró en 31% el año pasado, con estimaciones que la ubican en torno al 25% para 2026 y cerca del 20% en 2027.

Sin embargo, estos avances no se traducen de forma inmediata en una mejora del consumo. El poder adquisitivo de los hogares aún se recupera lentamente, con ingresos que permanecen por debajo de niveles de años anteriores y una recomposición salarial desigual entre sectores. A esto se suma un cambio en la estructura del gasto: los servicios ganaron peso en los presupuestos familiares, lo que limita la capacidad de consumo en bienes.

El estudio marca también como el consumo masivo inició 2025 con una fuerte recuperación en todos los sectores, pero en el segundo semestre perdieron fuerza, con algunos rubros que incluso mostraron caídas.