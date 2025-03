La escandalosa fortuna que amasó Jésica Cirio previo a su matrimonio con Martín Insaurralde y Elías Piccirillo

Luego de que la Prefectura Naval Argentina detuviera a Elías Piccirillo por una presunta estafa millonaria, el matrimonio del cuestionado empresario con Jésica Cirio se encuentra en proceso de divorcio. Mucho se ha hablado sobre la fortuna de la modelo estando casada con su anterior marido, el político Martín Insaurralde, pero nadie se imagina cuál era el patrimonio de la conductora antes de estas uniones.

La periodista Evelyn Von Brocke reveló en Mujeres Argentinas (El Trece) que, según información que obtuvo de un exrepresentante de Jésica Cirio, la mujer había amasado una gran fortuna durante su etapa como modelo, antes de casarse con el exjefe de gabinete, Martín Insaurralde, y su actual marido, Elías Piccirillo.

“Ella tuvo un muy buen manager que fue Leandro Rud, con el cual fui a buscar la información en su momento”, inició en su relato referido al pasado de Jésica Cirio, la periodista en el programa conducido por María Belén Ludueña.

La periodista reveló qué fortuna tenía Jésica Cirio previo a sus matrimonios

“Me contó que él captaba a todas las modelos que no reunían en esa época la altura y las medidas determinadas para ser modelo de pasarela y armó una muy grande agencia donde él no les daba el dinero directamente de aquellas publicidades, por no meterme en temas que no quisiera", informó Evelyn dejando entrever que habían otros detalles comprometedores sobre Jésica Cirio que no quiso mencionar .

Según lo que le contó el agente a la periodista, la forma de pago elegida por Rud no era efectivo, sino que eran pozo departamentos, informando que Jésica Cirio llegó a tener alrededor de 42 departamentos.