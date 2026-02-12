Una empresa peruana se quedó con el 80% de la láctea que produce La Paulina

La empresa peruana Gloria Foods compró el 80% de Saputo Argentina, la dueña de la láctea La Paulina , en una operación por US$500 millones.

La empresa peruana Gloria Foods anunció la firma de un acuerdo para adquirir el 80% de Saputo Argentina, que produce la línea de lácteos La Paulina, en una operación valuada en aproximadamente US$ 500 millones. El entendimiento fue suscripto con la canadiense Saputo Inc., que mantendrá una participación minoritaria del 20% en la empresa.

La transacción también contempla la transferencia de la oficina comercial que la compañía posee en Brasil y aún debe recibir la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes, de acuerdo con los procedimientos habituales para este tipo de adquisiciones.

De concretarse, el movimiento implicará el desembarco de Gloria Foods en uno de los principales jugadores de la industria láctea argentina, con fuerte presencia en producción, comercialización y exportación de productos derivados de la leche. Saputo Argentina cuenta con marcas reconocidas en el mercado local, entre ellas La Paulina, Ricrem y Molfino, fuertes en el segmento de quesos y otros lácteos.

la paulina Saputo dispone de infraestructura industrial y una red de distribución de alcance nacional. Su permanencia como accionista minoritario apunta a sostener la relación comercial entre ambas compañías y facilitar el intercambio de experiencia y conocimiento en el desarrollo del negocio.

Desde Gloria Foods señalaron que la operación se enmarca en su estrategia de expansión regional. “La incorporación de Saputo Argentina a nuestro holding fortalece nuestra posición en el sector y nos permite continuar construyendo una plataforma sólida para el desarrollo del negocio lácteo en América Latina”, afirmó Claudio Rodríguez, presidente de la firma a medios peruanos.