Revivió la fórmula de su bisabuela y creó una empresa que no para de crecer en la dermocosmética

El efecto mariposa para Gregorio Bajda empezó hace más de 80 años, cuando él ni siquiera existía en un árbol genealógico que le dejó un legado invaluable. Es que una quemadura severa en su abuela cuando apenas era una niña se convirtió sin saberlo en la génesis de lo que hoy es una empresa de dermocosmética que desde Mendoza no para de crecer.

Hace más de 80 años en Luján de Cuyo, su bisabuela decidió crear ella misma una fórmula natural para lograr revertir los daños en la piel de su hija. El resultado fue una pomada “milagrosa” que no solo cumplió con el cometido de curar a la niña, sino que se convirtió en un remedio casera que durante años transformó las pieles de aquellos a los que les llegaba ese tratamiento por una recomendación boca a boca por su efectividad.

Mucho tiempo después y luego de haber escuchado y vivenciado decenas de veces, Gregorio -hoy de 27 años- decidió tomar hace tres años esa “herencia” y transformarla en un laboratorio que le permita llevar la fórmula creada por su bisabuela a muchas más personas. Así nació Laboratorios Valca, una compañía 100% mendocina que en muy poco tiempo ha logrado un crecimiento exponencial que la ha llevado a competir con las principales empresas de dermocosmética del país y del mundo.

¿El secreto? Como contó Gregorio Bajda en su entrevista con MDZ Online la respuesta es el hambre por hacer crecer el proyecto y compartir la “magia” de la pomada con todo el mundo, pero también una inversión “milagrosa” y muy particular por sus términos que le ayudó a darle forma a una empresa que ha sabido ganarse su lugar en las góndolas de la industria dermocosmética, compitiendo de igual a igual con gigantes internacionales del rubro.

-Valca es una empresa que nace, en realidad, a partir de mi bisabuela, hace aproximadamente más de 80 años. Mi abuela sufrió una lesión muy grande en todo su cuerpo, una quemadura, y en esa época mi bisabuela la lleva al hospital y se da cuenta de que no había nada muy evolucionado para tratar ese tipo de quemaduras. Fue una percepción que ella tuvo en ese momento.

Entonces le dijo al médico que iba a inventar una fórmula para poder curar a su hija y que iba a volver para que el médico pudiera ir evaluando cómo evolucionaba, si avanzaba o no. De alguna manera, se apoyó mucho en el médico para poder hacer todo ese proceso.

En resumen, vuelve al hospital antes de que pasara un mes con su hija prácticamente curada. El médico no lo podía creer, se quedó completamente helado. Lo que empezó a hacer fue derivar a los pacientes que llegaban al hospital con algún tipo de lesión en la piel a la casa de mi bisabuela, para que ella les diera la pomada que había inventado y que él pudiera curar a los pacientes con eso.

-¿Tu bisabuela a qué se dedicaba en ese momento?

-Era ama de casa. Pero mi bisabuela siempre fue una persona a la que le gustó mucho leer, tenía un perfil medio científico para la época. Le apasionaba todo lo natural. De ahí también viene un poco la impronta que hoy tiene Balca, esto de poder crear productos que estén alineados con lo natural y con el cuidado de la piel.

Gregorio Bajda y su abuela

-¿Cómo llegás vos a darle forma al proyecto que hoy conocemos?

-Como el médico derivaba a los pacientes a la casa de mi bisabuela, se empezó a generar una gran demanda, obviamente dentro de las capacidades que ella tenía. Después ese legado lo continúa mi abuela, porque la gente la iba a buscar de la misma manera. Entonces esta historia se hizo muy conocida y yo, desde chico, siempre vi cómo mi abuela transformaba pieles, ayudaba a muchísimas personas. Tengo muchísimos recuerdos dentro de la casa de mi abuela viendo cómo ella curaba a la gente.

Desde chico pensaba que, si todo esto se pudiera de alguna manera trascender a una empresa, si esa pasión por el cuidado de la piel se pudiera llevar a una estructura más grande que permitiera llegar a miles o millones de personas, el impacto iba a ser extremadamente grande. Ahí nace la idea de crear Valca.

-¿Hace cuánto tiempo fue eso?

-Hace aproximadamente tres años.

Valca cosméticos-4 Milagros Lostes- MDZ

-Hoy están en farmacias y otros canales. ¿Cómo fue ese proceso?

-Primero que nada, hubo hambre. Ese hambre de decir: “Quiero llegar a muchas personas”. A partir de ahí empezamos a armar una estructura. Hoy tengo 27 años y siempre fui emprendedor, tuve muchos emprendimientos, pero acá me terminé de curtir porque es una industria muy agresiva, muy compleja y muy desafiante.

Empezamos a armar un equipo que pudiera permitir que el producto esté en el mercado. Siempre tuve la idea de poder llevarlo a farmacias, que hoy es uno de nuestros principales canales, y también trabajamos mucho la venta digital. Hoy somos aproximadamente 22 personas.

-¿Cómo es competir en las farmacias dentro de la industria dermocosmética?

-Una vez que el producto está exhibido en la góndola, compite directamente contra las grandes marcas. No existe la historia. Está Valca al lado de marcas enormes y contra eso hay que competir. Para mí, la diferencia está en el hambre. Yo voy todos los días a la oficina como si estuviera arrancando de cero. Esa pasión y esas ganas son las que trato de no perder nunca, porque son las que nos hacen diferentes.

Valca cosméticos-3 Milagros Lostes- MDZ

-Los jóvenes emprendedores suelen tener una mirada distinta sobre la comunicación el uso de las redes. ¿Cómo usás esa herramienta?

-Creo que hoy las redes sociales son un puente hacia el mundo. Este video que estamos haciendo, por ejemplo, probablemente se vea en cualquier país. Llegar de una manera tradicional, como el folleto o el boca en boca, es mucho más lento. Tiene sus beneficios, pero es otra velocidad.

No me animo a decir que si no estás en redes no existís, pero va bastante por ahí. Yo siempre quise mostrarnos como un laboratorio, con la seriedad que maneja la industria. En un momento hice un video con mi abuela: pasamos por una farmacia, había un cartel gigante de la marca, se lo mostré y filmé su reacción. Ese video se volvió muy viral.

Ahí dije: “Es por acá”. Nosotros tenemos una historia con muchísimo valor para contar. La historia de mi bisabuela, el legado familiar, la pasión por el cuidado de la piel. Empezamos a generar contenido a partir de eso y, sinceramente, fue el día y la noche para la empresa. Todo cambió a partir de ese momento.

-¿Cuál es hoy el portfolio de Valca?

-Somos la única cera regeneradora del mercado. Tenemos la cera regeneradora, la ultra regeneradora, el Pocket en formato stick, la crema para estrías y ayer lanzamos un gel íntimo para la resequedad vaginal.

Con la crema para estrías nos pasó algo particular. Salimos al mercado y nos encontramos con un descreimiento muy grande. El producto estaba tan machacado que muchas mujeres te decían directamente: “No existe nada para las estrías”. Entonces, imponer un producto en ese contexto fue un desafío enorme.

Eso también nos hizo ser muy conscientes de algo: cualquier producto que lancemos al mercado tiene que funcionar de verdad. Yo no puedo ir en contra de lo que se hizo hace 80 años atrás. Tiene que haber una coherencia total con la identidad de la empresa.

Hoy sacar productos al mercado es relativamente fácil. Yo podría sacar 30 productos por mes con el mismo envase, la misma etiqueta y cambiarle el nombre. Eso pasa mucho. Nosotros, en tres años, sacamos esto porque estamos seguros de que funciona y de que va a cumplir la promesa que comunicamos.

Valca cosméticos-5 Milagros Lostes- MDZ

-¿Dónde se consiguen los productos actualmente y cómo es la capilaridad comercial?

-Estamos en Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba y Buenos Aires, con equipo comercial propio. El equipo va a la farmacia, capta el punto de venta, capacita al personal, exhibe el producto y trabaja para ganar espacio en la góndola. Estamos con un plan grande de expansión hacia todo el país, apoyado también en publicidad, que a su vez tracciona la venta online. Esos son hoy nuestros dos canales principales.

-¿Cómo es encarar esa expansión?

-Es un desafío muy grande, porque salir a una provincia nueva es como entrar a otro país. Los gustos no son los mismos, las características de la piel tampoco. No es el mismo uso el que se le da al producto en Mendoza, por la resequedad, que en Buenos Aires. Pero venimos muy bien. También estamos trabajando en un plan de expansión hacia Chile, que es otro gran desafío. Comercialmente estamos bien posicionados dentro del segmento, pero con muchas ganas de cubrir todo el país.

-¿Cómo fue el crecimiento en estos tres años?

-En los últimos seis meses fue de cero a cien. Fue un bombazo que nos descolocó por todos lados: producción, organización, proveedores, recursos. Empezamos a conocer otras facetas de proveedores que tal vez no estaban preparados para crecer al ritmo que necesitábamos. Mi criterio siempre fue “hagamos y resolvemos”. A mí no me gusta ir despacio. Eso también termina siendo un filtro, porque se arma un equipo que comparte esa visión y ese ritmo.

Valca cosméticos-7 Milagros Lostes- MDZ

-¿Qué buscás hoy en el equipo?

-Busco que la gente pueda crecer. No solo en lo económico, sino que se sume al desafío, que lo vea como algo a largo plazo. Me gusta insistir mucho en la capacitación permanente, porque la empresa crece y las personas tienen que crecer con ella.

La persona que hoy está en administración, si tuviera los mismos conocimientos que hace un año, no podría seguir. Entonces me gusta acompañarlos desde ahí. Ver que la persona que entró por esa puerta no es la misma un año después me genera una satisfacción enorme. Y eso, a la vez, hace que la empresa crezca.

-¿Cómo fue el financiamiento de todo este proceso?

-Creo que fue un milagro. Una persona confió en mí y nos prestó dinero, sin interés y sin participación. Me dijo: “Creo en vos como emprendedor y te quiero apoyar”. Para mí fue como un ángel.

Con ese compromiso, armamos un plan muy claro, con objetivos y etapas. Eso me dio orden, responsabilidad y dirección. Muchas veces no es todo económico: cuando sabés hacia dónde querés ir, las oportunidades aparecen y las puertas se empiezan a abrir.

-¿Cómo ves a Valca de acá a cinco años?

-Veo a Valca en toda la Argentina, con un producto en cada casa, y también en otros países de Latinoamérica.