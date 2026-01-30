Cuál fue la empresa adjudicada para instalar 300 cámaras en las cárceles de Mendoza

La contratación contempla la instalación y monitoreo de 300 cámaras de videovigilancia en establecimientos penitenciarios de toda la provincia.

La adjudicación supera los $1.200 millones y tendrá una duración inicial de 12 meses.

El Gobierno de Mendoza oficializó este viernes, mediante el Decreto Nº 2181, la adjudicación de la licitación pública para la instalación y monitoreo de 300 cámaras de seguridad en las unidades penitenciarias provinciales. La empresa seleccionada fue Danaide S.A., tras superar el proceso de evaluación técnica y económica establecido por la normativa vigente.

La contratación tendrá una duración inicial de 12 meses, con posibilidad de extensión por igual período, y alcanza un monto total de $1.203.514.000. Según el Ministerio de Seguridad y Justicia, la medida apunta a fortalecer los sistemas de control interno, mejorar la prevención de incidentes y optimizar la seguridad en los complejos carcelarios.

El decreto detalla que la propuesta de Danaide S.A. fue considerada la más sólida en términos de calidad técnica, robustez del equipamiento y antecedentes en proyectos similares desarrollados en establecimientos penitenciarios de gran escala a nivel nacional.

Por qué fue elegida Danaide S.A. Durante el proceso licitatorio se evaluaron varias ofertas, pero algunas fueron descartadas por no cumplir requisitos técnicos, formales o de admisibilidad administrativa. En ese contexto, Danaide S.A. obtuvo el mayor puntaje en la grilla de evaluación, lo que determinó su adjudicación.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la incorporación de este sistema integral de videovigilancia permitirá reforzar el monitoreo en áreas estratégicas, mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y avanzar en la modernización del Servicio Penitenciario de Mendoza.