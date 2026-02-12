Se dispara el "índice del miedo", caen las Bolsas de todo el mundo y se derrumban las tecnológicas

En lo que ya algunos califican como un nuevo "jueves negro" caen casi todos los índice bursátiles del mundo, y Argentina no fue la excepción.

Fuertes caídas del las bolsas del mundo y crecimiento de la incertidumbre de los operadores, que arrastran los precios los commodities.

Este jueves los mercados bursátiles de casi todo el muestran números en rojo profundo. Salvo las bolsas de China que avanzaron hasta 0,8%, las caídas generalizadas marcaron el tono de una jornada financiera, que también tuvo su correlato en el país, con el índice Merval anotando un desplome de -4,9% esta tarde.

La jornada comenzó con algunas buenas noticias en las bolsas asiáticas, en especial en la Bolsa de Shanghai que terminó subiendo un marginal 0,05%, mientras que el Shenzhen Composite marcó una mejora de 0,86%.

Pero a partir de allí casi todo quedó en terreno negativo, con el Nikkei 225 de la Bolsa de Tokyo cerró con una baja de -0,02%, el BSE Sensex de India cayendo -0,66% y el índice Hang Sen de Hong Kong con un retroceso de -0,86%. En contraste, en los mercados asiáticos la Bolsa de Seúl subió 3,13%, la de Tailandia 2,11 y la Taiwán 1,61%.

Tras la bajas generalizadas en Europa, la ola roja llegó a Estados Unidos, donde índice S&P 500 cae -1,05%, el industrial Dow Jones -1,08% y el tecnológico Nasdaq -1,42%, con algunas caídas muy significativas como el caso de Cisco System, que se desploma -11,60%.

Se dispara el "índice del miedo" En este contexto no sorprende que el índice S&P500 VIX, también conocido como "índice del miedo", marco un salto de 13,35% este jueves, mostrando la otra cara del el mercado bajista. Calculado a partir de las opciones sobre el índice S&P 500, este índice de volatilidad (VIX) mide la volatilidad esperada del mercado estadounidense durante los próximos 30 días.