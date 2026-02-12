Se dispara el "índice del miedo", caen las Bolsas de todo el mundo y se derrumban las tecnológicas
En lo que ya algunos califican como un nuevo "jueves negro" caen casi todos los índice bursátiles del mundo, y Argentina no fue la excepción.
Este jueves los mercados bursátiles de casi todo el muestran números en rojo profundo. Salvo las bolsas de China que avanzaron hasta 0,8%, las caídas generalizadas marcaron el tono de una jornada financiera, que también tuvo su correlato en el país, con el índice Merval anotando un desplome de -4,9% esta tarde.
La jornada comenzó con algunas buenas noticias en las bolsas asiáticas, en especial en la Bolsa de Shanghai que terminó subiendo un marginal 0,05%, mientras que el Shenzhen Composite marcó una mejora de 0,86%.
Pero a partir de allí casi todo quedó en terreno negativo, con el Nikkei 225 de la Bolsa de Tokyo cerró con una baja de -0,02%, el BSE Sensex de India cayendo -0,66% y el índice Hang Sen de Hong Kong con un retroceso de -0,86%. En contraste, en los mercados asiáticos la Bolsa de Seúl subió 3,13%, la de Tailandia 2,11 y la Taiwán 1,61%.
Tras la bajas generalizadas en Europa, la ola roja llegó a Estados Unidos, donde índice S&P 500 cae -1,05%, el industrial Dow Jones -1,08% y el tecnológico Nasdaq -1,42%, con algunas caídas muy significativas como el caso de Cisco System, que se desploma -11,60%.
Se dispara el "índice del miedo"
En este contexto no sorprende que el índice S&P500 VIX, también conocido como "índice del miedo", marco un salto de 13,35% este jueves, mostrando la otra cara del el mercado bajista. Calculado a partir de las opciones sobre el índice S&P 500, este índice de volatilidad (VIX) mide la volatilidad esperada del mercado estadounidense durante los próximos 30 días.
El índice VIX fue creado en 1993 por el Chicago Board Options Exchange, y se ha convertido en un instrumento clave para evaluar el sentimiento del mercado.
NOTICIA EN DESARROLLO