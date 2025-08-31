Un estudio revela qué pasará con la demanda de empleo en el resto del año

La situación económica está atravesando una etapa de estabilidad a partir de la baja de la inflación respecto a los niveles más altos que se registraron hasta fines del 2023. Los niveles de consumo y de actividad varían según los sectores que se midan. Algunos muestran signos positivos, mientras otros se encuentran estancados. Este escenario repercute en el mercado laboral y en la situación de los trabajadores.

En este contexto, 31% de los especialistas en recursos humanos reducirá la plantilla en lo que resta del año. Además, el 66% reporta haber realizado despidos en el primer semestre del año.

El 36% de los despidos se deben a reducción de costos; y el 25% por desempeño insuficiente. Los datos se desprenden del estudio Salarios y Contrataciones de Bumeran, la app especializada de empleo de Latinoamérica.

Respecto a la proyección de las organizaciones para lo que resta del año, el 49% de los expertos prevé mantener la plantilla; el 31% anticipa reducirla; y solo el 20% habla de incorporaciones.

El año pasado la proyección respecto al segundo semestre en términos de plantilla señalaba que el 48% de los especialistas proyectaba mantener la plantilla; el 30% reducirla; y el 22% aumentarla.

En el resto de la región se identifica una tendencia parecida, en Perú el 57% de los especialistas proyecta mantenerla; en Ecuador el 55%; en Chile el 49%; y en Panamá el 32%.

El 39% de los profesionales de Recursos Humanos anticipa una reducción de menos del 10%; el 15% planea una reducción del 30% y 20%; y el 14% prevé una disminución del 10%.

En comparación con el resto de los países de la región, el porcentaje de despidos en el primer semestre del año es el segundo más bajo: en primer lugar está Perú con el 64%. Le siguen Ecuador con el 69%; Panamá con el 76%; y Chile con el 77%. En 2024 el porcentaje de despidos en el primer semestre era similar, el 65% mencionaba que había realizado despidos, frente a el 35% que no.

El 36% de los especialistas en HR explica que los despidos fueron por reducción de costos; el 25% por desempeño insuficiente del personal; el 20% por el impacto de la actividad económica; el 12% por el cierre de departamentos o líneas de negocio; el 5% por otros motivos; y el 2% por la fusión o adquisición de la empresa.

“El 66% de los especialistas en recursos humanos, casi 7 de cada 10, reporta haber tenido que realizar despidos en lo que va del año citando como principal motivo la reducción de costos. Sin embargo, al analizar el panorama en la región, podemos observar que es una de las tasas de despidos más bajas, superando solo la de Perú. Además, el 49% de las empresas proyecta mantener su plantilla actual en el segundo semestre”, señala Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar Jobint.

El estudio sobre el empleo

Salarios y contrataciones es un estudio de Bumeran en el que participaron 4103 personas trabajadoras y especialistas en recursos humanos: 1571 de Argentina, 572 de Chile, 733 de Ecuador, 598 de Panamá y 629 de Perú.

La investigación explora la evolución de los salarios y contrataciones en el primer semestre y su proyección para el resto del 2025, y la percepción respecto a las medidas gubernamentales aplicadas al mercado laboral.

El 47% dice que en la empresa en la que trabajan creen que habrá una evolución regular del mercado; el 30% prevé un escenario malo o muy malo; y el 23% cree que será bueno o muy bueno.

A diferencia de este año, en 2024 el 40% de los especialistas creía que el segundo semestre del año iba a ser regular; el 31% creía que iba a ser positivo; y el 29% negativo. La opinión positiva en 2025 se encuentra ocho puntos porcentuales por debajo de la proyección de 2024, y la opinión negativa un punto porcentual por encima.

El 44% de los especialistas en recursos humanos tiene previsto aumentar los salarios en lo que resta del año. Este porcentaje es 19 puntos porcentuales más bajo que en 2024, donde el 63% de los especialistas tenía previsto aumentar los salarios. Esta baja va en línea con la desaceleración de la inflación: la acumulada hasta junio de 2024 era de 79,8% mientras que en 2025 es de 15,1%.

En cuanto al tipo de incremento que tienen planificado, el 75% indica que será una actualización por inflación; el 15% menciona un aumento real; y el 10% considera ambos tipos de incremento. Esto significa que solo el 25% de las organizaciones prevé dar aumentos reales a sus talentos.

En 2024, el 72% de los especialistas mencionaba que los aumentos planificados eran por actualización por inflación; tan solo el 28% de los especialistas planificaba un aumento real.

En el resto de los países de la región, el porcentaje de aumentos planificados es menor: en Chile el 23% de los especialistas dice que planean aumentar los salarios; en Panamá, el 20%; en Perú, el 17%; y en Chile, el 14%.

El 49% menciona un incremento de menos del 10%, el 26% proyecta un aumento del 10%, y el 13% planea un aumento del 20%. El 52% de los especialistas cree que las políticas laborales del Gobierno son malas o muy malas

En cuanto a las nuevas políticas laborales del gobierno, el 52% de los especialistas cree que son malas o muy malas; el 25% las evalúa como regulares; y el 23% las considera buenas o muy buenas.