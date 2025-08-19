Caída alarmante: el poder adquisitivo y el empleo estatal en crisis

Un informe reveló en las últimas horas que el empleo asalariado formal registró una caída de 4,8 mil puestos de trabajo en el sector público y los salarios se redujeron un 0,3% respecto a mayo. En el mismo sentido, hubo un aumento de 6 mil puestos en el trabajo formal del sector privado.

El estudio precisó que el empleo asalariado formal total en mayo de 2025 representaba una pérdida de 20 mil puestos de trabajo (-0,2%) respecto de mayo de 2024 y una pérdida de 184 mil puestos de trabajo (-1,8%) respecto de noviembre de 2023.

Así se desprende del informe coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria y elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP).

En el mes de mayo (último dato disponible) aproximadamente 10.116 mil personas eran trabajadores asalariados registrados en la seguridad social, de acuerdo a los datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Ello incluye al empleo asalariado en el sector privado, en el sector público y en casas particulares.

Luego de caídas desde mayo a agosto de 2024 y fluctuaciones hasta abril de 2025, el empleo asalariado formal total se mantuvo sin cambios en mayo de 2025 con respecto al mes anterior . De esta manera, el número total de trabajadores formales a mayo de este año se situó en un valor similar al de diciembre de 2024.

Informe y mirada a largo plazo

En una mirada de más largo plazo (desde enero de 2012), esta evolución ubica al número de asalariados formales en un valor similar al de fines de 2022.

Desde inicios de 2024 el empleo formal del sector público ha experimentado mayormente una tendencia decreciente que, luego de un estancamiento en febrero, marzo y abril de este año, ha continuado en mayo (-4,8 mil).

El comportamiento descendente hizo que empleo formal público del mes de mayo de 2025 (3,4 millones) fuera 0,8% inferior al valor de mayo de 2024 (-27 mil) y 1,8% inferior al de noviembre de 2023 (-63 mil).

El salario mínimo, vital y móvil

El informe detalla que el poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) se redujo levemente durante julio de 2025 (-0,5%). En junio había mostrado cierta estabilidad (+0,1%) y en mayo un leve incremento (+0,3%), pero había registrado caídas en febrero (-0,4%), marzo (-2,1%) y abril (-0,8%).

En diciembre de 2023 se inició un extenso proceso de merma del valor real del SMVM, cuando se contrajo 15% de la mano de la aceleración inflacionaria, seguido por una caída aún mayor, del 17%, en enero de 2024. Esta tendencia se interrumpió momentáneamente en algunos meses cuando el incremento nominal acompañó o superó la inflación.

Sin embargo, más allá de ciertas alzas en algunos meses puntuales, entre noviembre de 2023 y julio de 2025 el salario mínimo real acumuló una caída de 32%.

Esta contracción, junto con la tendencia decreciente de los años anteriores, lleva a que el salario mínimo en términos reales de mayo de 2025 se ubique en un valor inferior al de septiembre del 2001, antes del colapso de la convertibilidad. Asimismo, implica una erosión del 62% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011.