Inteligencia artificial: descubre cuál es el nuevo empleo mejor pago y está ganando terreno entre estudiantes

Con una paga de hasta 160 dólares por hora, este empleo es para muchos estudiantes recién egresados e incluye inteligencia artificial.

La inteligencia artificial da un empleo único para estudiantes y egresados. En muchos casos es altamente remunerado y resulta inesperado para la industria. Se trata de entrenar modelo de lenguaje de IA en disciplinas como música, biología, estadística, derecho, física o educación.

El caso de un estudiante que gana mucho más Jackson Spellman es un estudiante que se graduó en la Universidad Northwestern con una doble especialización en música y ciencias cognitivas. Durante las primeras semanas, el joven comentó que le pagaban hasta 50 dólares por hora por enseñarle a un modelo de lenguaje a analizar partituras y desglosar los elementos básicos de teoría musical.

longitud-total-estudiantes-universitarios-felices-caminando-juntos-campus_763111-5348.jpg Cada vez más estudiantes son reclutados por empresas que trabajan con inteligencia artificial. Freepik.

El joven dedicaba 10 horas semanales a su trabajo de capacitación, con lo que ganó horas de experiencia y resultó en una gran suma de dinero. Sin embargo, expresó que la IA presenta lagunas de conocimiento que con el tiempo pueden mejorar, lo cual le resulta preocupante.

Debido a su experiencia, le llegó una oferta de una gran empresa que no buscaba programadores, sino graduados en música, así también como biólogos vegetales, químicos, educadores, físicos y científicos de alimentos, entre otros. Los salarios oscilaban entre los 30 y 160 dólares por hora, según la disciplina y nivel de experiencia requerido.