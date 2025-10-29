Un estudio privado revela cuántos impuestos pagan por año los argentinos

Los argentinos pagan entre 21 y 46 impuestos distintos al año y, en caso que la persona consuma tabaco, puede llegar a pagar entre 24 y 49 tributos diversos. El dato surge del informe "Vademécum tributario argentino de personas humanas 2025” del Instituto Argentino de Análisis Fiscal ( IARAF ).

El estudio se basó en la simulación de tres perfiles representativos por distinción de consumo elaborada por el instituto, que tiene como objetivo dimensionar la cantidad de impuestos, tasas y contribuciones existentes.

Del análisis realizado por IARAF se concluyó que la persona pertenceniente al primer grupo, pagan al menos 21 impuestos al año. La canasta de consumo supuesta para el perfil 1 incluyó 10 ítems de consumo: alimentos, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, celular, agua, electricidad, gas, internet, servicios de streaming y consumos con tarjeta de crédito.

Mientras que las personas que se identifican con el perfil 2 pueden llegar a pagar al menos 36 tributos diferentes. La diferencia entre un segmento y otro, es que en el segundo grupo se le agregaron, a los componentes de consumo anteriores, ir al cine y un recital, la compra de un electrodoméstico y la compra de moneda extranjera para atesoramiento. También incluyeron la tenencia de una casa y un auto, estas posesiones aportan 6 de los 8 tributos que se agregan.

Las personas del grupo 3 pueden llegar a pagar al menos 46 tributos distintos. Para este segmento se tuvieron en cuenta 19 componentes, los 14 anteriores se le suman un pasaje de avión (nacional), la reserva de una habitación de hotel, el consumo en restaurantes, un viaje al extranjero y el cambio de uno de los dos autos por un 0km

"El gran salto de tributos del perfil 3 está explicado por el nivel nacional, siendo importante la compra del pasaje de avión (nacional e internacional) y el cambio del vehículo por un 0km. Estos ítems aportan 8 tributos adicionales, de los 10 que diferencian al perfil 2 del perfil 3 a nivel nacional", señaló el informe.

En 2024 el perfil de mayores ingresos pagó al menos 50, y en 2025, sin el impuesto PAIS, bajó a 49.

"En el caso de las personas que consumen tabaco o sus derivados, la suma anterior se acrecienta en tres tributos. En efecto, una persona fumadora del perfil 1 puede pagar al menos 24 diferentes tributos en el año, una del perfil 2 al menos 39 tributos y una del perfil 3 al menos 49 diferentes tributos", aclaró el estudio.

El único impuesto que afecta a todos los consumos definidos de los 3 perfiles es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), además de ser el de mayor incidencia.

"El segundo lugar es ocupado por el impuesto a los ingresos brutos (IIBB) y por la tasa por inspección, seguridad e higiene (TISH), con una igual incidencia de 93,75% y 95% para cada uno de los 3 perfiles, respectivamente. Esta situación es la causa que explica que la recaudación de estos tres tributos equivale al 40% de la recaudación tributaria consolidada argentina”, destacó el estudio.

“Si bien este estudio no analiza la carga tributaria que recae sobre los distintos perfiles de personas, el hecho que 10 tributos concentren el 94% de la recaudación consolidada, permite inferir que el entramado tributario argentino presenta una complejidad excesiva, la cual puede generar altos costos de administración a los distintos actores económicos, incluido el propio fisco”, concluyó el documento.