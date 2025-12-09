Turismo: balance positivo para el fin de semana largo

El último fin de semana largo del año dejó un balance positivo para el turismo nacional, con un crecimiento del 43,5 por ciento en la cantidad de viajeros y una mejora en en facturación real del 20,1por ciento frente a 2023 (teniendo en cuenta que en 2024 no hubo feriado).

El movimiento turístico por el Día de la Inmaculada Concepción mostró un desempeño sólido pese al clima inestable y a los pronósticos de tormentas que afectaron algunas decisiones de viaje. De acuerdo con datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ), 1.377.810 turistas se desplazaron por distintos destinos del país.

Aunque la fecha históricamente funciona como anticipo de la temporada de verano, este año mantuvo un dinamismo particular influido por la combinación de feriados previos y las nuevas tendencias de consumo turístico.

El informe de CAME detalla que la estadía promedio fue de 2 días, cifra que quedó por debajo de los 2,6 días de 2023. La tendencia se repitió en otros fines de semana largo y está vinculada al menor poder adquisitivo de las familias, que priorizan escapadas más breves, cercanas y accesibles.

A pesar de ello, el gasto promedio diario por turista alcanzó los $90.495, un incremento real del 8,8 por ciento en comparación con el año anterior. El gasto se concentró en servicios esenciales —alojamiento, gastronomía y transporte— y en actividades con alto valor percibido.

En total, los viajeros desembolsaron $249.370 millones, lo que implica un crecimiento real del 20,1 por ciento frente a 2023. Con este resultado, los feriados de noviembre y diciembre vuelven a posicionarse como claves en el movimiento previo al verano.

turismo fin de semana

Balance anual: 13,3 millones de turistas en ocho fines de semana largos

Entre enero y diciembre de 2025 se celebraron ocho fines de semana largos, que movilizaron a 13.342.750 turistas por todo el país. El impacto económico total ascendió a $2.971.578 millones, equivalentes a US$ 2.030 millones.

El movimiento benefició de manera significativa a las economías regionales y a miles de pymes vinculadas con el turismo: desde hotelería y gastronomía hasta transporte, servicios recreativos y comercios locales.

Un dato relevante del informe es que, por primera vez en varias provincias, el feriado extralargo de noviembre —que tuvo cuatro días— superó en movimiento al fin de semana largo de diciembre, históricamente más fuerte. La duración extendida del feriado y las mejores condiciones climáticas explican parte de la tendencia.

Caída del turismo de compras hacia Chile

El informe también revela que el turismo de compras desde Neuquén hacia Chile cayó alrededor del 15 por ciento en los últimos meses. La reducción de la brecha de precios, impulsada por medidas económicas nacionales como la apertura importadora, la eliminación del cepo y la baja de impuestos, desaceleró el flujo de visitantes argentinos hacia La Araucanía.

Si bien los turistas siguen cruzando la cordillera, las reservas para Navidad y Año Nuevo muestran una disminución interanual.