Tras los dichos de Kristalina Georgieva, los bonos cotizan con subas en Wall Street
El mercado sigue expectante por novedades de las negociaciones en Estados Unidos. Las declaraciones de Georgieva dieron un poco de aire.
Tras a las declaraciones de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, los bonos abren con subas de hasta 2,2% en Wall Street. El mercado aún se mantiene expectante por conocer los detalles del rescate financiero que brindará Estado Unidos.
Mientras que los ADRs en Nueva York cotizan con mayorías de subas. En la plaza local, el Merval sube 1,2%.
Noticia en desarrollo...