Tasas altas, crédito cerrado y un nuevo riesgo para la recuperación en 2026

Con integración mínima de encajes del 75%, que da al sistema un margen de maniobra de hasta $4 billones, los cambios de mes son otro momento de posible relajamiento monetario (junto con las liquidaciones de licitaciones del Tesoro), pero no hizo falta pasar de la primera semana del año para ver lo que puede suceder si el Central sigue endureciendo las condiciones de liquidez.

Aunque se haya disipado el riesgo político, la deuda soberana en moneda local seguirá operando con volatilidad en la medida en que se mantenga sin grandes cambios el régimen monetario y el Banco Central permita que suban las tasas para que el spot no se acerque al techo de la banda cuando afloje la demanda de pesos.

Con el nuevo mes, la liquidez del sistema se alivió temporalmente por la integración mínima del 75 % de encajes, pero el martes las tasas overnight volvieron a subir (ver 1.ª figura). Luego de un 2025 marcado por la volatilidad de las tasas en pesos, las primeras tres ruedas de 2026 no podrían haber sido más parecidas: la tasa de caución a un día en BYMA cayó de 66,2 % TNA a 35,1 %, para luego subir a 45,4 %.

