Tasas altas, crédito cerrado y un nuevo riesgo para la recuperación en 2026
La suba de tasas encarece el crédito, limita a las empresas y amenaza con demorar la recuperación económica en 2026.
Sorpresivamente, el Gobierno se enfrenta a un problema extra no esperado en el diseño financiero de 2026, y que podría, como mínimo, retrasar la recuperación de la economía real. El incremento de las tasas de interés a niveles casi preelectorales de octubre de 2025 comienza ya a provocar cambios en los presupuestos financieros de varias compañías privadas, especialmente pequeñas y medianas empresas y grandes privados que dependen del mercado interno y no tienen acceso directo a divisas.
La situación crediticia solo comenzó 2026 de manera cómoda para el agro, que está en plena etapa de ingreso de dólares o a punto de estarlo; para las inversiones directas o indirectas de Vaca Muerta (donde no hay interés en colocar deuda en el mercado local, ya que tienen abierto el financiamiento voluntario internacional); y para algunos proyectos vinculados a sectores con potencial exportador. El resto de la economía real prácticamente sigue sin tener acceso al crédito productivo. Esto incluye también el financiamiento al consumo, que continúa en niveles problemáticos.
La situación fue analizada de manera técnica en el último informe de la consultora 1816, publicado el viernes de la semana pasada y titulado “Otra vez la tasa”, donde se mencionan los factores de presión sobre el tipo de interés, todos vinculados a la política monetaria e, indirectamente, cambiaria del gobierno nacional, y a la obligación de mejorar reservas y cumplir con los vencimientos internacionales.
Los principales pasajes del informe a los que accedió este medio son los siguientes
Con el nuevo mes, la liquidez del sistema se alivió temporalmente por la integración mínima del 75 % de encajes, pero el martes las tasas overnight volvieron a subir (ver 1.ª figura). Luego de un 2025 marcado por la volatilidad de las tasas en pesos, las primeras tres ruedas de 2026 no podrían haber sido más parecidas: la tasa de caución a un día en BYMA cayó de 66,2 % TNA a 35,1 %, para luego subir a 45,4 %.
Aunque se haya disipado el riesgo político con el contundente triunfo del oficialismo nacional el 26-O, la deuda soberana en moneda local seguirá operando con volatilidad en la medida en que se mantenga sin grandes cambios el régimen monetario y el BCRA permita que suban las tasas para que el spot no se acerque al techo de la banda cuando afloje la demanda de pesos.
Con la integración mínima diaria del 75% de la exigencia mensual de efectivo mínimo, que da al sistema un margen de maniobra de hasta $4 billones, los cambios de mes son otro momento de posible relajamiento de liquidez (junto con las liquidaciones de licitaciones del Tesoro), como quedó en evidencia el viernes 2 de enero y el lunes 5 de enero. Pero no hizo falta pasar de la primera semana del año para ver lo que puede suceder si el Central sigue endureciendo las condiciones de liquidez, algo que los administradores de carteras de renta fija en moneda local deberán seguir teniendo en cuenta.
Si el Gobierno recurre otra vez a la tasa para frenar el spot, ninguna curva soberana en pesos debería salir totalmente indemne. Tras el final del período mínimo de permanencia para evitar la multa del blanqueo, en las primeras cuatro ruedas del mes se fueron US$202 millones de FCI del universo CERA.
En algunas gestoras hubo rotación hacia otras clases de cuotapartes y en otras hubo rescates netos, pero lo cierto es que el flujo está muy lejos de impactar en los precios de los activos, en la antesala del pago de cupones de Globales y Bonares de este miércoles.