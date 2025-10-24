Supermercados de Mendoza: el gasto por habitante superó el promedio, pero hubo desaceleración en ventas

El análisis de la Encuesta de Supermercados de agosto de 2025 revela una situación particular para Mendoza , destacándose por indicadores que reflejan el gasto del consumidor, pero con una advertencia en el ritmo de expansión de las ventas . La provincia logró posicionarse por encima del promedio nacional en el gasto per cápita y en el valor promedio de cada transacción.

Al observar las cifras que impactan directamente en el consumo individual, Mendoza se ubica por encima de la media nacional.

El indicador de Ventas Totales a Precios Corrientes por Habitante en Mendoza alcanzó los 48.086 pesos , superando la cifra del Total del País, que fue de 44.387 pesos . Este resultado sitúa a la provincia en el segmento de mayor gasto per cápita a nivel nacional , aunque se encuentra lejos de los picos registrados por Neuquén (139.514 pesos) o Tierra del Fuego (149.044 pesos).

El valor promedio de cada compra, el Ticket Promedio (o Ventas por Operación), también reflejó un mayor poder de compra por acto de consumo. En Mendoza, el ticket promedio se ubicó en 32.741 pesos , superando al promedio nacional de 30.711 pesos . Esto sugiere que, si bien la cantidad total de operaciones fue ligeramente inferior al promedio de la primera mitad del año, el valor de cada transacción individual aumentó significativamente.

A pesar de las cifras positivas en el gasto, la provincia muestra una señal de alarma en el crecimiento de sus ventas.

La Variación Porcentual Interanual (v.i.a.) a precios corrientes se situó en 25,4% en Mendoza , un porcentaje inferior al crecimiento del total del país, que alcanzó el 26,3%.

Esta cifra posiciona a Mendoza entre las jurisdicciones con menor dinamismo interanual en agosto, por debajo de provincias como Catamarca (36,7%) y Neuquén (34,8%). La variación del 25,4% en Mendoza contrasta fuertemente con el promedio del 38,9% registrado en los meses anteriores (enero, mayo, junio y julio de 2025), lo cual confirma una tendencia de desaceleración en el crecimiento de las ventas durante 2025.

Indicadores de eficiencia operativa

En el plano operativo, Mendoza registra cifras inferiores a la media nacional en cuanto a la facturación generada por área de venta:

Las Ventas por m² de Mendoza fueron de 395.040 pesos , un valor significativamente inferior al promedio nacional de 622.733 pesos .

Las Ventas por Boca de Expendio de la provincia (604.558 pesos) también se ubicaron por debajo de la media del país (667.682 pesos).

En conclusión, los datos de agosto indican que, si bien el consumidor mendocino gasta más por acto de compra (mayor ticket) y su gasto per cápita es superior a la media nacional, el crecimiento general de las ventas se frenó en comparación con el año anterior y con otras jurisdicciones, además de exhibir una menor eficiencia en el aprovechamiento del espacio comercial.