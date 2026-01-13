Subió un insumo clave de la construcción y acusan al "ajuste minero" como el responsable

El año arrancó en Mendoza con una inesperada suba en algunos de los insumos claves de la construcción . Es que el “blanqueo minero” que está atravesando la provincia desde 2024 entró en una nueva etapa desde el pasado 5 de enero que derivó en varios casos en el incremento de los costos de los áridos, como la arena y el ripio.

Desde la última semana, algunos corralones se encontraron con precios actualizados para los insumos áridos. En la argumentación, en muchos casos se amparaban en los “cambios en la legislación minera en Mendoza” y el aumento en los costos logísticos. Al ser consultados por MDZ Online , desde la Red Edificar, que mes a mes monitorea los precios de los principales insumos de la construcción en la provincia, aseguraron que desde el pasado lunes estos productos se encontraron con un incremento por “una nueva imposición de los fletes”.

Sin embargo, la verdadera razón detrás de este aumento podríamos decir que no es un “nuevo” arancel sobre el traslado de los materiales extraídos en minas y canteras de tercera categoría, aquellas dedicadas a la extracción de materiales no metálicos para construcción y ornamento, como áridos -arena y ripio-, calizas y yesos, sino la regulación de la fiscalización de la actividad minera en la provincia. Es decir, muchos productores mineros “blanquearon” servicios que durante mucho tiempo no fueron regulados.

Es que desde el pasado 5 de enero la Policía Ambiental Minera quedó habilitada para aplicar sanciones a aquellas minas y canteras de tercera categoría que no cumplan con la reglamentación del Código de Procedimiento Minero y para quienes no cuenten con la Guía de Tránsito de Minerales -que tiene un valor de $2.500-, así como también quienes no cumplan con peso de cargas y documentación asociada.

Este es el fin de un procedimiento que inició en 2024. De acuerdo a la explicación de fuentes oficiales consultadas por este medio, hasta ese entonces existía un vacío legal en las sanciones y controles en la actividad minera de la provincia. Así, con la creación de la Policía Ambiental Minera, habilitada a hacer controles y multas severas ante las irregularidades, comenzó a llenarse ese vacío.

Durante 2025 se dio un refuerzo de esta política con la Resolución 110/2025 del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, sancionada en el mes de mayo, donde se introdujeron las buenas prácticas mineras. Así, la provincia comenzó a desandar un camino de educación y capacitación acerca de las nuevas normativas, saneando años de atraso en la regulación de las minas que ya estaban en actividad.

Mendoza cuenta con más de 500 minas de tercera categoría, las cuales históricamente han abastecido la obra pública y privada de la provincia y los municipios. Sin embargo, no todas contaban con su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), por lo que durante este tiempo, aquellas que no tenían este aval debieron completar su informe de partida correspondiente.

En este periodo, la Policía Ambiental Minera intensificó inspecciones, operativos y acciones sancionatorias sobre explotaciones de áridos y canteras. Incluso, durante este periodo se dieron ceses preventivos de algunas instalaciones por incumplimientos reiterados de la normativa.

Al mismo tiempo, se implementó la Guía de Tránsito de Minerales. La misma, con el objetivo de ordenar el transporte y la documentación de áridos y otros minerales de tercera categoría para reducir zonas grises en la actividad extractiva.

El 5 de enero, la Fiscalía de Estado habilitó a la Policía Ambiental Minera a aplicar sanciones -las cuales son severas- y fue la fecha límite que había dispuesto el Ministerio de Energía y Ambiente para que las minas de tercera categoría presenten su informe de partida. En total, sacando a las que ya contaban con su DIA, fueron 178 las que completaron el procedimiento.

De todas maneras, fuentes de la cantera que conduce Jimena Latorre no descartan nuevos problemas y sanciones, ya que entienden que el proceso de “educación” en las buenas prácticas mineras todavía está en progreso.

Policia Ambiental Minera La estructura de control tiene como eje central a la Policía Ambiental Minera. El nuevo impulso de la minería en Mendoza. Gobierno de Mendoza

Visto bueno a la “nueva” legislación

Para Dalmiro Barbeito, presidente de la Cámara de Constructores Independientes de Mendoza (Cecim), esta “nueva” regulación de la actividad minera en la provincia es una medida “razonable”. “El Gobierno está regulando toda la extracción de recursos en la provincia, a gran y pequeña escala”, resaltó.

“Con la Guía de Tránsito de Minerales se va a poder inspeccionar cualquier parte del proceso: desde la salida de la cantera, el tránsito y la llegada a la obra. Eso definitivamente regula una situación que se venía haciendo, por lo que no incrementa el costo”, argumentó Barbeito.

Asimismo, para el representante de la Cecim esta nueva etapa de control sirve para dar orden a una actividad que lleva tiempo realizándose. “Se trata de una reglamentación para que no se provoque un impacto ambiental, con algo que ya venía haciéndose. Se está regularizando una situación que naturalmente se estaba dando. Los controles del Estado ayudan a que esto sea justo para todos”, concluyó Barbeito.