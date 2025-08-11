Sube el consumo, pero cae la producción de yerba mate: paradojas de un sector en crisis

Aunque la producción de yerba mate cae dramáticamente, el consumo aumenta en la población argentina y mejoran fuerte las exportaciones . Esta aparente paradoja se entiende por varios factores, entre ellos el pésimo semestre de 2024 que propone una bajísima base de comparación, el alto volumen de importaciones y la existencias de stocks.

No obstante, según el Instituto Nacional de la Yerba Mate ( INYM ), la industria yerbatera se encuentra “en riesgo” . El último informe, con datos del primer semestre del 2025, el procesamiento de la hoja verde llegó a un total de 449,55 millones de kilogramos, lo que representó una retracción del 20,3% en relación al primer semestre del 2024.

Aún así, el volumen consumido aumentó un 7% interanual y alcanzó los 21,41 millones de kilogramos. Sin embargo, sigue un 17,8% por debajo del nivel de noviembre del 2023.

En los primeros seis meses del año, el consumo cerró en alza, con 138,27 millones de kilogramos, es decir, un 15,7% más con respecto al 2024 y una baja de 0,3% al período 2023.

Las exportaciones, en tanto, cerraron con sus números en positivo y se incrementaron un 18% con respecto al primer semestre del año pasado, con una suba del 30,8% en comparación con el promedio 2019-2024.

Mas importaciones desde Brasil y Paraguay

En cuanto a las importaciones, si bien en el primer semestre del año cayeron un 9,7% interanual, hay que destacar que se encuentra en un 276,6% sobre el nivel del mismo período de 2023.

Dentro del análisis de la relación entre lo que recibe el productor y el precio de góndola, el primero sólo logró captar 18,9% del precio de venta en góndola en junio del 2025, es decir, 5,5 puntos porcentuales menos que el promedio 2020-2024. En términos reales, el precio que recibe el productor por la hoja verde cayó 45,9%, mientras que el precio en góndola bajó 31,8% entre diciembre de 2023 y junio de 2025.

“Esto sugiere que el mayor ajuste en la cadena de valor lo sufrió el productor. Acá observamos las asimetrías en la cadena productiva, donde los productores tienen menos poder para fijar precios, especialmente sin el INYM”, advirtieron desde el Instituto.

“En resumen, la sostenibilidad del sistema yerbatero está en riesgo, especialmente para los productores. Cae la producción de hoja verde y bajan los precios al productor”, señalaron desde el INYM y advirtieron que el DNU 70/2023, al igual que la apertura indiscriminada de las importaciones “desbalancean la cadena productiva yerbatera, cuya morfología expresa atomización en la producción y concentración en la industria”.

“Si el INYM y las regulaciones asociadas al mismo buscaban darle herramientas al sector con menor poder relativo en un claro escenario de mercado imperfecto, su eliminación agrava el estado de cosas. El precio al productor difícilmente logre recuperarse en los próximos meses, ya que la medida dispuesta por el DNU deliberadamente incide en la (des)organización al interior de la cadena de valor”, remarcó la organización yerbera.

Y plantean que la apertura de las importaciones “agravó la situación de los productores", ya que las importaciones de yerba mate canchada y molida, proveniente de Paraguay y Brasil, en 2024 alcanzaron los 11,9 millones de kilogramos, siendo un 80,1% más que en 2023.