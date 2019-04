El precandidato a gobernador por Cambia Mendoza, Rodolfo Suarez, explicó la propuesta surgida en las Mesas de Propuestas de San Rafael en torno a la creación de una nueva banca provincial. "Necesitamos un banco porque los ahorros de los mendocinos se prestan en otros lugares y no tenemos esta herramienta para ayudar a empresas y productores y a las industrias del conocimiento". Indicó que solo las provincias de Mendoza y Catamarca no tienen bancos provinciales.

Suarez valoró en diálogo con el programa "Otra Manera", por MDZ Radio, "lo bien que se ha trabajado con el Fondo para la Transformación y el Crecimiento y Cuyo Aval, pero no alcanza".

Explicó que "el artículo 18 de la Constitución prevé un banco provincial, ya sea estatal o mixto", dijo.

"Hay que buscar los fondos privados", dijo. "Hay que tomar todas las previsiones para que no vuelva a ocurrir con lo que ya pasó con los bancos. No debemos olvidar que Mendoza tuvo no uno sino dos bancos provinciales".

Suarez dijo que "es un debate que hay que dar para apalancar la producción".

En tanto, sobre la posibilidad de que se trate de una banca virtual, dijo "tiene que estar; eso está pasando en el mundo Fintech: hoy podemos hacer todo desde un teléfono celular, uniendo tecnologías y finanzas. Hay que pensarlo y trabajar en el tema. No hay que esperar las elecciones", subrayó y dijo que "lo estamos trabajando con el ministro Lisandro Nieri".

Omar de Marchi

Para el otro precandidato de Cambia Mendoza, Omar de Marchi, la creación de un banco provincial puede generar "que cuando se quema con leche, uno ve una vaca y llora". "Hay que ser muy prudentes", dijo. "Es muy difícil ver una entidad bancaria sometida a reglas financieras y que en determinado momento termine favoreciendo a los aamigos del poder, como ha sucedido en la historia".

De Marchi le puso fichas al Fondo para la Transformación y el Crecimiento: "Ajustando algunas ventanas, podría financiar muchos proyectos".

"Puede salir más caro el collar que el perro: montar un banco puede costar muy caro. Montar toda esa infraestructura nuevamente, para ver qué se hace, creo que debería ser algo para pensarlo con mayor detenimiento".

Sobre lo dicho por Suarez de que hace falta para apalancar la producción, dijo que "no es cierto,para eso está el Banco Nación". "No creemos que sea bueno regalar la plata de los impuestos. No es bueno discutirlo en tiempos de campaña porque se electoraliza", descalificó De Marchi, aliado de Alfredo Cornejo, pero contrincante de Suarez.

De Marchi El candidato de Mauricio Macri para Mendoza dse calificó como "un tipo abierto al debate, pero por definición yo no creo en este tipo de proyectos", dijo en MDZ Radio.

"En todo caso, si la provincia está dispuesta, debería convocar a los bancos privados para subsidiar tasas. Esa puede ser una salida. No creo que crear un banco como salida medio mágica sea una salida", destacó.

"La confianza es un elemento constitutivo, pero la experiencia que ha tenido la provincia en la materia ha sido muy mala", insistió y subrayó: va a ser más caro el armado que la finalidad propuesta.