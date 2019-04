En diciembre último, Alfredo Cornejo reveló que entre los planes para su último año de gestión como gobernador de Mendoza figuraba la apertura de un banco provincial. Decía que “para desarrollar políticas económicas locales necesitamos más dinero”. Y para evitar la injerencia política en la administración pensaba en que tuviese aportes privados para así evitar lo que pasó en los 90, cuando el viejo Banco de Mendoza fue privatizado (en 1996) cuando el Banco República, de Raúl Moneta compró la entidad en una operación que también incluía el Banco de Previsión Social. Por irregularidades detectadas por la Justicia, en 1999 cerró sus puertas y en 2017 la causa prescribió.

Casi 20 años después de esa triste experiencia ocurrida en tiempos del menemismo, el precandidato a gobernador, Rodolfo Suarez, retomó la idea en la “Mesa de Propuestas” que presentó hoy en San Rafael junto a Alfredo Cornejo, y allí anunció que se analizará la propuesta de crear un banco provincial, ya que “una herramienta tan necesaria apoyar a los sectores primarios”.

“Esto es un proceso lleva un tiempo”

Lisandro Nieri, ministro de Gobierno de la provincia -y que antes estuvo a cargo de Hacienda y Finanzas- afirmó que “hoy un banco provincial puede funcionar perfectamente” en Mendoza, que se trata de un proceso “que lleva un tiempo” y que la situación actual no es una amenaza para concretarlo.

“Es un proyecto para empezarlo ahora. La situación actual no es una amenaza para un banco. La forma de manejar tiene que ser muy clara para no incurrir en errores como el pasado, en el que hubo problemas de gerenciamiento”, dijo el ministro. “En los 90 se tomaron muy malas decisiones. No se hacían los análisis de riesgos correspondientes, malas decisiones en los créditos otorgados, Hoy el sistema financiero tiene una regulación que impone el Banco Central de la República Argentina que encorseta mucho (es decir, con un marco legal serio) a los bancos".

Lisandro Nieri

Agregó que entidades como el Fondo para la Transformación o Mendoza Fiduciaria han suplido a los bancos y que "tenemos un sector productivo que para el crecimiento requieren financiamiento". Y acerca del contexto político o económico, Nieri señaló que en un proyecto serio se tiene en cuenta que la situación del país va mutando por momentos de auge y recesión.