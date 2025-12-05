Sonia Delgado recibió el premio "Mujer Minera 2025" en reconocimiento a su liderazgo en Challenger Gold

Es la primera mujer en conducir el día a día de una empresa minera en Argentina, donde sobresale por su desempeño en el proyecto de oro Hualilán.

La abogada argentina Sonia Delgado recibió el premio a la Mujer Minera 2025 por su rol de conducción del Proyecto Hualilán, de la australiana Challenger Gold.

La Directora Ejecutiva de Challenger Gold fue reconocida como "Mujer Minera 2025" en el marco del Seminario Oro, Palta y Cobre, y como reconocimiento a su liderazgo en el Proyecto Hualilán, que la minera dedicada a la producción de oro y con sede central en West Perth, Australia, tiene en la provincia de San Juan.

Durante la tradicional Noche de las Distinciones, organizada por Panorama Minero en la cena del Seminario Oro, Plata y Cobre, Delgado, abogada de profesión, recibió el premio mencionado. Es la primera mujer en conducir una empresa minera en el país y sin dudas, es una inspiración para el desempeño de otras mujeres en la actividad en los próximos años.

Sonia Delgado Mujer minera Es además, un incentivo al esfuerzo en una actividad en la que tradicionalmente los puestos ejecutivos están en manos de hombres, de modo que el premio marca, además, un nuevo escalón en el camino de la equidad y igualdad de oportunidades, independientemente del género.

Sonia Delgado compartió la terna de nominación para esta distinción junto con Ariana Carrazana y Jimena Daneri, sin embargo, Delgado fue distinguida por su contribución al crecimiento del sector y su desempeño al frente de Challenger Gold.

Entre los argumentos para el galardón se destacó no sólo su trayectoria profesional, sino también su papel en la apertura de nuevos espacios para las mujeres en la industria minera.