Soja: ¿puede Argentina capitalizar la menor demanda china de granos estadounidenses?

La tensión comercial entre Estados Unidos y China volvió a impactar en el mercado agrícola internacional y abrió una nueva oportunidad para Sudamérica. En ese escenario, la soja argentina aparece nuevamente como una alternativa estratégica frente a la caída de las compras chinas de granos estadounidenses y el fortalecimiento de Brasil como principal proveedor global.

Durante los últimos meses, China disminuyó considerablemente sus adquisiciones de soja proveniente de Estados Unidos. Hasta comienzos de mayo, las ventas estadounidenses al gigante asiático mostraron uno de los niveles más bajos de las últimas décadas, muy lejos de los volúmenes registrados en campañas anteriores.

Mientras tanto, Brasil consolidó su posición como principal abastecedor mundial tras alcanzar exportaciones récord en los primeros cinco meses del año. La cosecha histórica brasileña permitió cubrir gran parte de la demanda china y reforzó el interés del mercado por Sudamérica.

En este contexto, Argentina también podría recuperar protagonismo como proveedor de soja para China. Aunque las ventas difícilmente alcancen los niveles extraordinarios de 2025, el escenario internacional deja margen para un crecimiento de los envíos argentinos en los próximos meses.

El último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) sorprendió al mercado con una fuerte reducción en las proyecciones de producción de trigo para la campaña 2026/27.

La estimación oficial ubicó la cosecha en 42,5 millones de toneladas, una caída de más del 20% respecto al ciclo anterior y el volumen más bajo desde comienzos de la década del setenta.

La principal causa detrás del recorte es la intensa sequía que afecta al trigo de invierno estadounidense. En las últimas semanas crecieron las áreas bajo déficit hídrico y empeoró el estado general de los cultivos, especialmente en las regiones productoras de trigo rojo duro de invierno, una de las variedades más importantes del país.

El deterioro climático tuvo un fuerte impacto en los mercados internacionales y los contratos de trigo en Chicago registraron importantes subas, alcanzando valores máximos de los últimos dos años.

Fondos de inversión apuestan por una suba de los granos

La continuidad de los conflictos geopolíticos en Medio Oriente y la incertidumbre global también impulsaron movimientos especulativos en los mercados agrícolas.

En las últimas semanas, los fondos de inversión incrementaron de manera significativa sus posiciones compradas en Chicago, anticipando posibles subas en los precios de los commodities. El temor a mayores costos energéticos y problemas logísticos internacionales generó un escenario de fuerte volatilidad para los granos.

En ese contexto, tanto la soja como el trigo continúan siendo seguidos de cerca por los operadores internacionales, que observan con atención la evolución del clima, la demanda china y el impacto de la tensión geopolítica sobre el comercio mundial.

Fuente: Agrositio.