Shein, Temu, Amazon y Mercado Libre: los argentinos realizaron compras courier por US$500 millones

Las importaciones a través del sistema courier continúan en crecimiento y se consolidan como uno de los fenómenos más relevantes del comercio exterior minorista. La dinamica es impulsadas por la apertura comercial, la flexibilización de las normas para compras internacionales, el auge de los marketplaces internacionales y un dólar relativamente barato.

Las adquisiciones de productos del exterior alcanzaron niveles récord durante los primeros meses de 2025. Durante mayo, las importaciones vía courier totalizaron US$115 millones, lo que representó un incremento interanual del 84,4%. Además, se trató del valor más alto registrado para un quinto mes del año y quedó apenas por debajo del récord histórico de US$118 millones alcanzado en abril, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En el acumulado de los primeros cinco meses de 2025, las compras realizadas por argentinos a través de plataformas internacionales sumaron US$513 millones, cifra que implica un crecimiento del 113% respecto del mismo período del año anterior. El dato confirma que, si bien no es el canal principal del comercio exterior, el sistema viene marcando niveles récord dentro de su segmento y mantiene una tendencia ascendente sostenida. "Aunque su peso en el agregado de importaciones sigue siendo reducido, en el análisis a ocho dígitos de la nomenclatura del Mercosur se consolida como una de las tres categorías más relevantes, con niveles de importación en mayo similares a los de los vehículos de baja cilindrada", apuntaron desde la consultora Analytica.

En una primera instancia, el canal courier sirvió para que los usuarios locales puedan acceder a productos de tecnología principalmente, debido a los impuestos para compra de esos productos en Argentina. Pero, con un tipo de cambio relativamente barato, las facilidades habilitadas por el Gobierno, el boom de plataformas digitales, cambiaron lo hábitos de consumo y se comenzó a adquirir otros tipos de mercadería, como indumentaria.

"Desde nuestra operación vemos que el mayor volumen hoy está en indumentaria, electrónica liviana y productos de consumo cotidiano. Lo más relevante es que cambió el patrón: el courier dejó de ser un canal para compras puntuales de tecnología y pasó a ser un canal de consumo recurrente, especialmente impulsado por plataformas de e-commerce", comentó a MDZ Maximiliano Ganín, Director de Andreani GlobAll Pack.

"Hoy el principal origen es claramente China, que explica la mayor parte del volumen por la integración con grandes marketplaces internacionales. En segundo lugar aparece Estados Unidos, más vinculado a compras de mayor valor o marcas específicas. En general, vemos una fuerte concentración en pocos orígenes, con China como principal driver del crecimiento", agregó Ganín.

Una tendencia que seguirá creciendo

Las perspectivas para el sector continúan siendo positivas. Desde Andreani GlobAll Pack aseguran que el volumen de operaciones sigue aumentando mes a mes y que varios clientes ya proyectan una expansión significativa de sus compras internacionales.

"Esperamos que el crecimiento continúe. Ya en Andreani GlobAll Pack estamos operando volúmenes crecientes y con clientes que proyectan escalar significativamente. Más allá del contexto, lo que vemos es un cambio estructural en el hábito de consumo: el usuario incorporó la compra internacional como algo cotidiano, y eso sostiene la tendencia hacia adelante", afirmó a este medio Ganín.

La magnitud del fenómeno queda reflejada en las cifras anuales. Mientras que durante 2024 las importaciones vía courier representaron US$238 millones, para 2025 las proyecciones ya ubican ese monto en torno a los US$893 millones.

Las medidas del Gobierno

El fuerte avance de las importaciones por courier se explica, en gran medida, por los cambios regulatorios implementados por el Gobierno nacional durante el último año.

En noviembre de 2024, mediante la resolución 5608/2024, se elevó el límite de los envíos por courier de US$1.000 a US$3.000 FOB. Paralelamente, el decreto 1065/2024 estableció una franquicia de hasta US$400 para cinco envíos anuales, que quedaron exentos del pago de derechos de importación y sólo tributan IVA.

Estas medidas facilitaron el acceso a productos del exterior y coincidieron con la expansión de plataformas como Amazon, Tiendamia y Mercado Libre, además del crecimiento explosivo de aplicaciones asiáticas como Shein y Temu.

Desde el inicio de esas medidas, las compras por esta vía alcanzaron los US$1.400 millones. A esto se suma un factor económico clave: muchos consumidores consideran que numerosos productos tienen precios más competitivos fuera del país, en un contexto en el que Argentina aparece relativamente cara en dólares debido al atraso cambiario.