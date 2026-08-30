Ser jefe no alcanza: la diferencia entre tener autoridad y construir liderazgo

Durante mucho tiempo confundimos autoridad con liderazgo . Pensamos que quien ocupa un lugar de decisión, quien tiene un equipo a cargo o quien puede definir el rumbo de una organización, automáticamente se convierte en líder. Pero no es así.

El cargo otorga poder formal. El liderazgo se construye. Y quizás una de las grandes enseñanzas de estos tiempos, en los que la autoridad parece estar cada vez más cuestionada, sea justamente ésa: tener una posición jerárquica ya no alcanza para generar influencia.

Un jefe puede conseguir obediencia. Puede establecer objetivos, asignar tareas, controlar resultados e incluso imponer determinadas decisiones . Pero hay algo que ningún organigrama puede garantizar: que las personas quieran seguirlo.

Porque el compromiso no se decreta. La confianza tampoco. Y mucho menos la voluntad de dar lo mejor de uno mismo. Las personas pueden responder ante una jerarquía porque corresponde.

Pero cuando deciden involucrarse de verdad, cuando aportan una idea más, cuando se quedan un poco más para resolver un problema, cuando atraviesan una dificultad junto a su equipo o cuando defienden un proyecto incluso cuando nadie las está mirando, lo hacen por razones mucho más profundas. Lo hacen porque confían. Y la confianza no viene con el cargo. Se construye con coherencia, con credibilidad y, sobre todo, con vínculos genuinos.

Durante mucho tiempo confundimos autoridad con liderazgo. Achivo.

Autoridad no es liderazgo

Por eso, el poder no te convierte en líder. El poder simplemente te da la posibilidad de tomar decisiones. El liderazgo aparece cuando esas decisiones están acompañadas por la capacidad de inspirar, escuchar, acompañar y generar sentido. Hay jefes que necesitan recordar permanentemente que son jefes. Y hay líderes que no necesitan decirlo nunca.

La diferencia está en lo que ocurre cuando dejan de estar presentes. Si cuando el jefe se va, el equipo sigue trabajando con compromiso, probablemente haya liderazgo. Si cuando el jefe se va, todos esperan que vuelva para saber qué hacer, quizás haya solamente autoridad. Esta diferencia se vuelve todavía más importante en un contexto en el que la confianza se transformó en uno de los activos más escasos, y más valiosos, dentro de las organizaciones.

Ya no alcanza con decirle a una persona qué tiene que hacer. Necesitamos entender qué la moviliza, qué la hace sentirse parte, qué espera de quienes conducen y, fundamentalmente, qué ejemplo recibe de ellos.

Porque un líder no puede pedir compromiso mientras demuestra indiferencia. No puede pedir confianza mientras administra desde la desconfianza. No puede exigir respeto mientras no respeta. Y tampoco puede hablar de trabajo en equipo si entiende que liderar significa simplemente dar órdenes.

La coherencia es una de las formas más poderosas de liderazgo. Las personas observan mucho más de lo que dicen. Observan cómo reaccionamos ante un error, cómo tratamos a quien piensa diferente, cómo tomamos decisiones difíciles, cómo reconocemos los logros de otros y qué hacemos cuando las cosas no salen como esperábamos.

El liderazgo aparece cuando esas decisiones están acompañadas por la capacidad de inspirar, escuchar, acompañar y generar sentido. Archivo.

El compromiso no se impone

Ahí es donde se construye o se destruye la autoridad verdadera. Porque existe una autoridad que viene del cargo y otra que viene del reconocimiento. La primera se obtiene cuando alguien te nombra. La segunda, cuando las personas deciden escucharte.

Y esa segunda es la que realmente transforma equipos. Quizás por eso, cada tanto, todos quienes tenemos alguna responsabilidad sobre otras personas deberíamos hacernos una pregunta incómoda: ¿Mi equipo me sigue porque tiene que hacerlo o porque quiere hacerlo?

La respuesta puede ser incómoda. Pero también puede ser una de las mejores herramientas para revisar nuestra manera de liderar. Porque ser jefe puede depender de un organigrama. Ser líder depende de lo qué hacemos con ese lugar.

* Marcelo Villegas, abogado, exministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.