Cómo buscan trabajo los argentinos: las plataformas digitales lideran, pero los contactos personales son claves

La búsqueda de empleo en Argentina se canaliza cada vez más en plataformas de redes sociales y portales de empleo , aunque de manera cada vez más diversificada. Los postulantes no se concentran en una única plataforma, sino que combinan distintos canales digitales y tradicionales para ampliar sus posibilidades de acceder a una vacante.

LinkedIn , las redes sociales y los portales de empleo aparecen entre las principales herramientas, aunque los contactos personales y las recomendaciones conservan una efectividad significativa, según se desprende del estudio Randstad Employer Brand Research 2026, elaborado por Randstad a partir de la opinión de más de 171.000 personas de entre 18 y 65 años en 34 países. En el caso argentino, el estudio muestra que el 55% de quienes buscan empleo recurre a LinkedIn, mientras que el 53% utiliza redes sociales y el 52% consulta portales de empleo o motores de búsqueda.

La diferencia con otros canales es considerable. Las bolsas de trabajo de empresas son utilizadas por el 34% de los candidatos, mientras que las agencias de trabajo y los contactos o referidos alcanzan el 29% cada uno. Más atrás aparecen los servicios públicos de empleo, con 21%; Google para empleos, con 19%; las aplicaciones de inteligencia artificial, con 11%; y las ferias de empleo, con 9%.

Sin embargo, el nivel de utilización de cada canal no necesariamente coincide con su capacidad para generar una contratación. Al analizar específicamente a quienes consiguieron un nuevo empleo durante los seis meses anteriores a la encuesta, los contactos y referidos adquieren una relevancia mayor a la que muestran en las preferencias generales.

Aunque solo el 29% de los candidatos señala a los contactos o referidos entre sus canales de búsqueda, su efectividad alcanza el 26%. Ese resultado se aproxima a la obtenida por los tres canales más utilizados: LinkedIn registra una efectividad del 29%, las redes sociales del 23% y los portales de empleo del 21%.

Los resultados muestran así que la estrategia de búsqueda laboral no depende necesariamente de una plataforma específica. La combinación de herramientas digitales con redes profesionales y contactos personales puede ampliar las posibilidades de encontrar una oportunidad.

"En un mercado laboral cada vez más dinámico y competitivo, diversificar los canales de búsqueda de empleo puede marcar la diferencia", señaló Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay.

Según la ejecutiva, las plataformas digitales ampliaron el acceso a nuevas oportunidades, pero las conexiones personales y las redes de contacto "continúan teniendo un rol muy relevante", lo que confirma la importancia del networking.

"Los datos muestran que no existe una única vía que garantice mejores resultados, por lo que combinar distintas estrategias permite aumentar las chances de encontrar el empleo buscado", agregó Avila.

Las diferencias entre hombres y mujeres

El uso de los canales de búsqueda también presenta diferencias según el género. Las redes sociales tienen mayor peso entre las mujeres: el 57% las utiliza para iniciar su búsqueda laboral, frente al 49% de los hombres.

Además, las redes sociales aparecen como el canal con mayor éxito para conseguir empleo tanto entre mujeres como entre hombres. En este caso, la efectividad alcanza el 31% entre las mujeres y el 27% entre los hombres.

El comportamiento también cambia según la generación. Las redes sociales adquieren una importancia particularmente elevada entre los trabajadores más jóvenes. El 36% de los integrantes de la Generación Z que consiguió empleo lo hizo a través de este canal, frente al 26% de los Millennials.

En las generaciones de mayor edad, en cambio, las conexiones personales y las recomendaciones tienen una mayor presencia dentro de las estrategias de búsqueda. La diferencia refleja distintos modos de acceder a las oportunidades laborales y el peso que tienen las redes construidas a lo largo de la trayectoria profesional.

El contacto personal gana importancia en la etapa decisiva

La digitalización de la búsqueda laboral no eliminó la necesidad de interacción personal. Por el contrario, el contacto cara a cara adquiere mayor importancia a medida que el candidato avanza dentro del proceso de selección. El estudio de Randstad muestra que la mayoría de los trabajadores argentinos considera importante reunirse con una persona durante la búsqueda de empleo. Esa valoración aumenta desde las primeras etapas de exploración hasta el momento de presentar una solicitud concreta.

En la etapa de aplicación, el 82% del talento argentino considera fundamental el contacto cara a cara. El dato marca una diferencia entre la primera parte de la búsqueda, dominada por herramientas digitales, y las instancias en las que candidato y empresa comienzan a evaluar de manera concreta una posible contratación.

"Mientras que las plataformas digitales y las redes sociales son herramientas fundamentales para diversificar y ampliar el acceso a las ofertas, el contacto humano sigue siendo el factor insustituible en las instancias avanzadas que definen la elección final", explicó Avila.

Para Randstad, la importancia de esa interacción está vinculada con la necesidad de construir confianza entre la empresa y el candidato cuando el proceso se acerca a la decisión de contratación.