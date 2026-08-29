Inflación de agosto: las consultoras estiman que podría quedar por debajo del 2%
Las principales mediciones privadas ubican la inflación de agosto entre 1,4% y 1,9%. La desaceleración estaría explicada principalmente por el comportamiento de los alimentos y bebidas. El dato oficial del IPC se conocerá el 10 de septiembre.
El Gobierno podría recibir una señal favorable en materia de inflación. Luego de que el IPC registrara una suba del 2,1% en julio, distintas consultoras privadas anticipan que la inflación de agosto volvería a ubicarse por debajo del 2%.
Las proyecciones se encuentran entre el 1,4% y el 1,9%, con las estimaciones más optimistas en torno al 1,4% y 1,5%. De confirmarse alguno de esos valores, el indicador volvería a ubicarse en niveles similares a los registrados en mayo de 2025. El dato oficial de inflación de agosto será difundido el 10 de septiembre.
Cuánto estiman las consultoras que subió la inflación en agosto
Las mediciones privadas muestran diferencias, aunque todas anticipan una inflación inferior a la registrada en julio.
EcoGo: 1,5%. La consultora atribuye la desaceleración principalmente a los precios de alimentos y bebidas, que aumentaron 1,1%.
Fundación Libertad y Progreso: 1,4%. Consideró que, una vez superados los efectos estacionales de las vacaciones de invierno de julio, se produjo una baja pronunciada de la inflación.
C&T Asesores: 1,6%. Registró una suba de 1,9% en comestibles, impulsada por el aumento de frutas y verduras.
Analytica: 1,7%. Alimentos y bebidas tuvieron una variación similar a la inflación general, con aumentos destacados en verduras y pan y cereales.
Abeceb: 1,8%. La estimación se produjo pese a fuertes aumentos en transporte y agua.
LCG: 1,9%. La consultora registró una suba leve de los comestibles, con estabilidad en las carnes y bajas en los lácteos.
Qué pasó con los alimentos en agosto
El comportamiento de alimentos y bebidas aparece como uno de los principales factores detrás de la desaceleración proyectada para agosto. EcoGo registró una suba del 1,1% en el rubro, mientras que C&T Asesores midió un incremento de 1,9% en comestibles, relacionado principalmente con el aumento de frutas y verduras.
Analytica, en tanto, estimó una suba del 4,8% en verduras y del 2,2% en pan y cereales. LCG registró un aumento de apenas 0,8% en comestibles durante el mes, acompañado por estabilidad en las carnes y bajas en los lácteos.
Cuánto aumentaron las importaciones de alimentos
De acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Industria y Comercio, las importaciones de alimentos y bebidas alcanzaron los US$2.293 millones durante 2025, lo que significó un incremento del 56,5% respecto de los US$1.465 millones registrados en 2024.
Sin embargo, durante 2026 la tendencia comenzó a moderarse. Según información de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), las importaciones del sector cayeron 2,6% interanual durante el primer semestre.
Desde COPAL remarcaron que las compras al exterior forman parte de la matriz productiva de la industria alimenticia y señalaron que las importaciones se concentran principalmente en productos que Argentina no produce o produce de manera limitada, como cacao, café, determinadas frutas e insumos específicos.
Qué peso tienen los importados en el mercado argentino
Los productos provenientes del exterior representan aproximadamente el 10% de la oferta total de alimentos, por lo que continúan siendo una porción minoritaria del mercado. A su vez, el sector alimenticio mantiene un fuerte saldo positivo en el comercio exterior. En promedio anual, por cada dólar que importa, exporta aproximadamente US$15, con un aporte neto de divisas cercano a los US$30.000 millones.
Qué alimentos importados crecieron más
El mayor crecimiento de las importaciones se observó en productos lácteos, como leches, quesos, manteca y dulce de leche; en productos de almacén, como fideos, panificados y galletitas; y también en embutidos En algunos casos, la competencia de los productos importados tuvo impacto sobre los precios. Uno de los ejemplos mencionados es el de los fideos, donde se observó una reducción de precios.