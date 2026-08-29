Inflación de agosto: las consultoras estiman que podría quedar por debajo del 2%

Las principales mediciones privadas ubican la inflación de agosto entre 1,4% y 1,9%. La desaceleración estaría explicada principalmente por el comportamiento de los alimentos y bebidas. El dato oficial del IPC se conocerá el 10 de septiembre.

Las proyecciones se encuentran entre el 1,4% y el 1,9%, con las estimaciones más optimistas en torno al 1,4% y 1,5%.

El Gobierno podría recibir una señal favorable en materia de inflación. Luego de que el IPC registrara una suba del 2,1% en julio, distintas consultoras privadas anticipan que la inflación de agosto volvería a ubicarse por debajo del 2%.

Las proyecciones se encuentran entre el 1,4% y el 1,9%, con las estimaciones más optimistas en torno al 1,4% y 1,5%. De confirmarse alguno de esos valores, el indicador volvería a ubicarse en niveles similares a los registrados en mayo de 2025. El dato oficial de inflación de agosto será difundido el 10 de septiembre.

Cuánto estiman las consultoras que subió la inflación en agosto Las mediciones privadas muestran diferencias, aunque todas anticipan una inflación inferior a la registrada en julio.

EcoGo: 1,5%. La consultora atribuye la desaceleración principalmente a los precios de alimentos y bebidas, que aumentaron 1,1%.

Fundación Libertad y Progreso: 1,4%. Consideró que, una vez superados los efectos estacionales de las vacaciones de invierno de julio, se produjo una baja pronunciada de la inflación.

C&T Asesores: 1,6%. Registró una suba de 1,9% en comestibles, impulsada por el aumento de frutas y verduras.

Analytica: 1,7%. Alimentos y bebidas tuvieron una variación similar a la inflación general, con aumentos destacados en verduras y pan y cereales.

Abeceb: 1,8%. La estimación se produjo pese a fuertes aumentos en transporte y agua.

LCG: 1,9%. La consultora registró una suba leve de los comestibles, con estabilidad en las carnes y bajas en los lácteos. Las consultoras proyectan entre 1,4% y 1,9% de inflación para agosto. Qué pasó con los alimentos en agosto El comportamiento de alimentos y bebidas aparece como uno de los principales factores detrás de la desaceleración proyectada para agosto. EcoGo registró una suba del 1,1% en el rubro, mientras que C&T Asesores midió un incremento de 1,9% en comestibles, relacionado principalmente con el aumento de frutas y verduras.

Analytica, en tanto, estimó una suba del 4,8% en verduras y del 2,2% en pan y cereales. LCG registró un aumento de apenas 0,8% en comestibles durante el mes, acompañado por estabilidad en las carnes y bajas en los lácteos.