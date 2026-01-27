Se necesita una devaluación del 23% para equilibrar el dólar, según un importante economista de la city

El dólar oficial mayorista retrocedió más de $100 en lo que va del año. La pax cambiaria estuvo sostenida por la liquidación de las emisiones Obligaciones Negociables (ONs) de las empresas. Pero algunos economistas advierten por el atraso del tipo de cambio para equilibrar las balanza externa.

Para equilibrar la cuenta corriente, "el tipo de cambio debería estar en $1.815 ahora , en enero de este año, pero está en 1.450, o sea que faltaría una devaluación del 23% ", sostuvo el economista Orlando Ferreres .

En cuanto al sector externo, explicó que el tipo de cambio actual no favorece las ventas al exterior. " Las exportaciones están creciendo un poco, pero no mucho ", expresó en diálogo con Canal E. Y añadió: " Para crecer más, requerirían un tipo de cambio un poco más alto ".

Pero advirtió sobre el impacto en precios que podría implicar un ajuste en el tipo de cambio: " Eso trae cierta inflación, con lo cual, habría que calcular también ".

A su vez, Ferreres alertó que el dólar barato incentiva la salida de divisas: " Evitaría los viajes a Brasil, a otros lugares, que la gente está yendo bastante ; y eso, digamos, no ahorra dólares para el país".

orlando-ferreres-NA Orlando Ferreres NA

Al analizar el atraso cambiario, el economista apuntó que históricamente Argentina convivió con un tipo de cambio bajo. "En el siglo XIX y XX, el tipo de cambio promedio real estuvo 41% por debajo del promedio del tipo de cambio real desde largo plazo", lanzó.

Ferreres, sobre las expectativas de la actividad

"Para 2026 está previsto 3,5%. No es un número muy interesante, pero en el mundo tampoco hay tantos lugares que crezcan. O sea, dentro de todo es pasable", afirmó Orlando Ferreres.

Y cerró: "Es un crecimiento bajo, pero pasable".