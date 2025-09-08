Se dispara el dólar oficial tras la derrota de Javier Milei en provincia de Buenos Aires

La moneda oficial subió considerablemente tras el triunfo del kirchnerismo. Así se encuentran las principales cotizaciones.

El dólar oficial aumentó 80 pesos este lunes luego del triunfo del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Actualmente cotiza a $1.460 para la venta y a $1.400 para la compra. Por su parte, el dólar blue no ha tenido variaciones y cotiza a $1.370 para la venta y a $1.350 para la compra.

El dólar MEP está a $1.388,60 y el contado con liqui $1.386.

El riesgo país de la Argentina supera los 1.000 puntos producto de la caída del precio de los bonos de la deuda pública tras el resultado de la elección del domingo en la provincia de Buenos Aires.

Si bien el presidente, Javier Milei, ratificó el rumbo económico, los inversores temen que el gobierno puede verse forzado a ampliar el gasto público y entrar en dificultades para pagar los vencimientos de deuda.