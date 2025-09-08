Dólar bajo presión: tras las elecciones, el mercado tensiona al Gobierno con un vencimiento clave

Tras las elecciones bonaerenses, la incertidumbre política derivó en alerta financiera. Preocupa la capacidad del BCRA para manejar la pulseada cambiaria.

Tras los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires, el economista Carlos Burgueño alertó que el Gobierno enfrenta una "batalla cambiaria" esta semana. Luego de las elecciones, el mercado pondrá a prueba su capacidad para sostener el tipo de cambio.

La preocupación inmediata se centra en el miércoles 20, cuando vencen unos 7.000 millones de dólares en inversiones. "O se renuevan, o son pesos que quedan libres para presionar sobre el dólar", explicó.

Como contrapunto, Burgueño destacó como la "buena noticia" que el sector energético cerró el primer semestre con un superávit histórico de 3.761 millones de dólares. "Nunca va a ser menos. Siempre va a ser más", afirmó, gracias al desarrollo de Vaca Muerta. Este año, el saldo positivo treparía a entre 6.000 y 7.000 millones de dólares, proporcionando divisas cruciales para el país.