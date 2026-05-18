Se derrumba la industria metalúrgica y acumula un retroceso del 6,2% en el año

La industria metalúrgica se derrumba. En el primer cuatrimestre del año marcó un retroceso acumulado del 6,2%, frente a un año de comparación bajo. Mientras, el uso de la capacidad instalada se encuentra en el nivel más bajo de los últimos cuatro años y el sector continúa con pérdida de empleo.

En abril,el sector cayó 4,3% interanual y 1,3% mensual. Los datos surgen del informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

Desde el punto de vista sectorial, el panorama continúa siendo contractivo: Fundición (-13,6%) Otros Productos de Metal (-5,7%), Equipamiento Médico (-5,6%), Bienes de Capital (-4,8%), Equipo Eléctrico (-4,5%) y Autopartes (-1,7%) registraron caídas interanuales persistentes. Maquinaria Agrícola (5,1%), y Carrocerías y Remolques (3,9%) tuvieron crecimiento con respecto al indicador previo.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que "el bajo uso de la capacidad instalada es el dato más preocupante y el más gráfico de lo que sucede en el sector, porque no nos tenemos que olvidar que el año 2025 contra el año 2024 también había dado una caída. O sea, estamos midiendo caída tras caída".

En esa línea, sostuvo que "la demanda continúa en niveles bajos en la mayoría de los sectores y las empresas metalúrgicas enfrentan una situación crítica, con márgenes cada vez más comprometidos y un horizonte inmediato muy poco alentador. Este escenario tiene un impacto directo sobre el empleo, configurando un cuadro de extrema preocupación para toda la cadena productiva".

Empleo

En cuanto al nivel de empleo, según ADIMRA se observa una disminución interanual de -2,3% y -0,1% comparado contra el mes de febrero.

Capacidad instalada

Por su parte, el uso de la capacidad instalada continúa en un nivel bajo, se ubicó en el 40,9%, el registro más bajo en los últimos 4 años y registrando una caída de 6,0 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año previo.

Provincias

En tanto, con respecto a la situación de las principales provincias metalúrgicas, todas tuvieron caídas: Buenos Aires (-5,1%), Entre Ríos (-4,7%), Córdoba (-3,7), Mendoza (-0,6%) y Santa Fe (-0,9%).