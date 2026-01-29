Se concretó la primera exportación aérea de carne vacuna directa de Córdoba a Portugal

La industria cárnica de Córdoba concretó este jueves un hecho histórico al realizar la primera exportación aérea de carne vacuna refrigerada con destino a Portugal , partiendo directamente desde el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, sin pasar por Buenos Aires.

El embarque despegó a las 13 a bordo del vuelo UX 122 de Air Europa con destino a Madrid. La operatoria fue realizada por el frigorífico Logros S.A. , que envió más de 4.000 kilos de tapa de cuadril (picaña), uno de los cortes de mayor valor en el mercado europeo.

Desde la capital española, la carga continuará por vía terrestre hasta Olhao, Lisboa, donde será recibida por la firma importadora Frimarc, con intermediación del broker Goodstep (Estados Unidos).

El presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), Daniel Urcia, destacó la relevancia estratégica del envío y el rol del aeropuerto cordobés: “Es la primera exportación aérea con destino a Portugal que sale desde el aeropuerto de Córdoba, aprovechando el vuelo directo Córdoba–Madrid, y responde a un objetivo que venimos trabajando desde hace tiempo: aumentar la carga aérea desde la provincia”, afirmó.

La concreción de este envío fue el resultado de una estrategia integral impulsada desde 2024 por el Gobierno de Córdoba, a través de la Agencia ProCórdoba, orientada a fortalecer la infraestructura logística, atraer nuevas aerolíneas y ampliar las rutas de carga aérea.

En ese marco, se conformó una mesa intersectorial integrada por empresas exportadoras, organismos públicos, Aeropuertos Argentina 2000 y representantes de líneas aéreas. Parte del crecimiento sostenido del aeropuerto en volumen y valor FOB de carga se explicó por inversiones en manipulación, almacenaje e infraestructura de frío, claves para este tipo de operatorias.

Urcia remarcó el impacto directo para el sector frigorífico local: “Para la industria es un beneficio enorme, porque evita el traslado terrestre hasta Ezeiza. Y para las aerolíneas, la carga es un componente clave para sostener los vuelos”, sostuvo.

También fue determinante el acompañamiento de SENASA, Aduana, los ministerios provinciales de BioAgroindustria, Industria y Economía, y el trabajo articulado con la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne.

Un doble hito para la industria local

Desde la empresa exportadora subrayaron el carácter histórico del embarque. El CEO del frigorífico Logros, José María Roca, explicó que la operación tuvo un doble valor estratégico: “Es una venta con dos hitos: es la primera vez que exportamos a Portugal y, además, es la primera salida aérea desde Córdoba”.

En ese sentido, Roca agregó: “Poder evitar Buenos Aires, Ezeiza y todos los costos extra es más que interesante. Esto nace de un esfuerzo conjunto entre el frigorífico, la industria procesadora de proteínas, el IPCVA y el trabajo que se viene haciendo en ferias y rondas comerciales”.

La elección del producto también forma parte de una estrategia de prueba y aprendizaje: “Es empezar y ver qué respuesta tenemos en el mercado. Lo trascendente es la apertura y la confianza que se genera en el productor: hay demanda y la demanda va a ser cada vez más sostenida”.

Exportaciones de nicho

El envío se encuadró dentro de las denominadas exportaciones de nicho, orientadas a cortes de alto valor destinados a la Unión Europea, en contraste con los grandes volúmenes congelados que tienen como principal destino China.

Al respecto, Urcia explicó: “En el caso de la Unión Europea predominan las exportaciones de cortes de alto valor, mayormente refrigerados y no congelados”, y precisó que productos como lomo, bife, cuadril y picaña alcanzan valores internacionales que oscilan entre 10.000 y 20.000 dólares por tonelada, según mercado y calidad.

Portugal se consolidó durante 2024 como el cuarto mercado de la Unión Europea para la carne argentina, impulsado por acciones de promoción del IPCVA, lo que reforzó la oportunidad comercial para este primer embarque.

carne-aeropuerto-logros-1

El éxito de esta operatoria deja el camino marcado para futuras metas, como la recuperación de la ruta aérea Córdoba-Miami, fundamental para el desarrollo de estrategias comerciales con restaurantes en Estados Unidos. Asimismo, este avance se da en un marco donde el sector privado insta a acelerar la concreción del acuerdo Mercosur-Unión Europea, considerado una herramienta vital para obtener ventajas arancelarias y evitar el aislamiento comercial del bloque.

La trayectoria del frigorífico Logros

Más allá del impacto que significó la concreción de esta exportación aérea directa, el Frigorífico Logros cuenta con una sólida trayectoria en la producción y comercialización internacional de carne. En esa línea de crecimiento, la empresa había anunciado recientemente una inversión de 2,5 millones de dólares destinada al desarrollo de carne kosher para abastecer a la comunidad judía en los Estados Unidos.

En diálogo con la prensa, el CEO de Logros S.A. analizó el escenario en el que se produjo el embarque y puso el foco en un factor clave para el futuro del sector: las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Si bien reconoció las demoras en el plano legal, sostuvo una mirada optimista sobre su impacto a mediano plazo. “El acuerdo es sumamente importante y trascendente. Hoy está algo trabado por cuestiones legales, pero confío en que finalmente se destrabe y nos permita aumentar las exportaciones a Europa en volúmenes realmente significativos”, afirmó.

En paralelo, Roca destacó otra unidad de negocios en pleno desarrollo que despierta especial entusiasmo dentro de la empresa: la producción de carne de búfalo, una alternativa que comienza a ganar protagonismo por su perfil magro y su buena aceptación en mercados específicos. “Me apasiona todo lo vinculado a la producción y al búfalo lo veo como una opción completamente viable”, señaló.

Actualmente, Logros exporta alrededor de 5.000 kilos mensuales de carne de búfalo a Chile, un destino que prioriza la calidad, la eficiencia y el aprovechamiento del producto. “A Chile le interesa la carne magra, pagar por lo que realmente consume. La grasa y el hueso no tienen valor para ese mercado, y ahí aparece una enorme oportunidad para hacer las cosas bien”, explicó.