RIGI: aprueban el proyecto Rincón de Aranda de Pampa Energía con una inversión de US$ 4.500 millones

El Gobierno anunció la aprobación del ingreso del proyecto Rincón de Aranda, de Pampa Energía , al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ).

El ministro de Economía, Luis Caputo , informó que el Comité Evaluador dio luz verde al emprendimiento, que demandará una inversión de US$ 4.500 millones y permitirá exportaciones estimadas en US$ 17.000 millones a lo largo de sus 30 años de vida útil del yacimiento de Shale Oil.

De acuerdo con la información oficial, el proyecto contempla la producción de 305 millones de barriles de petróleo, un volumen que consolida a Rincón de Aranda como uno de los desarrollos de mayor escala dentro del portafolio de Pampa Energía en la formación no convencional neuquina.

Rincón de Aranda se ubica en la denominada "ventana de petróleo" de Vaca Muerta, la zona donde la formación geológica presenta las mejores condiciones para la extracción de shale oil.

Durante los últimos años, Pampa Energía concentró buena parte de sus inversiones en este bloque, donde las campañas exploratorias y los primeros pozos confirmaron elevados niveles de productividad, permitiendo a la compañía avanzar hacia una etapa de desarrollo masivo.

El objetivo es transformar un área inicialmente exploratoria en un complejo de producción a gran escala, con cientos de pozos horizontales, nuevas instalaciones de tratamiento, infraestructura de evacuación y conexiones con los principales sistemas de transporte de crudo.

El crecimiento de Rincón de Aranda forma parte de la estrategia de diversificación de Pampa Energía. Históricamente asociada a la energía eléctrica y a la producción de gas natural, la empresa viene incrementando su exposición al negocio petrolero, aprovechando el potencial exportador del shale oil de Vaca Muerta.

Uno de los aspectos centrales del anuncio oficial fue que el régimen de promoción modificó la escala del proyecto. Según afirmó Caputo, las condiciones ofrecidas por el RIGI permitieron incrementar un 50% la actividad de explotación y producción originalmente prevista para el área.

En pocos años, Vaca Muerta se convirtió en el principal polo de crecimiento económico del país. El aumento de la producción de petróleo permitió revertir el déficit energético, reducir las importaciones de combustibles y expandir las exportaciones de crudo hacia mercados internacionales. En el caso de Rincón de Aranda, se estima en US$ 17.000 millones el ingreso de divisas durante la vida útil del proyecto.

Las estimaciones oficiales indican, además, que generará alrededor de 800 puestos de trabajo directos y otros 1.000 empleos indirectos, vinculados a empresas de servicios especiales, perforación, transporte, metalmecánica, construcción, logística y proveedores locales.

Con la incorporación de Rincón de Aranda, el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones alcanza) 20 proyectos aprobados, con inversiones comprometidas por US$ 46.000 millones y otros 21 proyectos permanecen en evaluación. La mayor parte de esas iniciativas pertenece a los sectores de energía y minería.