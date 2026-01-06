Reyes Magos dejó una mejora marginal en las ventas y un fuerte retroceso del ticket

Las ventas de los comercios minoristas pymes por la llegada de los Reyes Magos 2026 registraron una suba del 0,5% frente a 2025, en medio de un consumo que todavía se muestra débil y fragmentado. El ticket promedio cayó en términos reales.

Los datos se desprenden del informe que realizó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que resaltó: "El periodo reflejó un consumo débil y fragmentado, con niveles de demanda inferiores a los de Navidad y una marcada preferencia por productos económicos".

El relevamiento de CAME se realizó entre el 4 y el 5 de enero en 209 comercios de 30 ciudades del país.

Por su parte, el ticket promedio de compra se ubicó en $36.656, lo que implicó una caída en términos reales del 41,9% en comparación con el mismo periodo de 2025. Esto se dio incluso a pesar de que en algunos rubros se vendieron más unidades.

El estudio también resaltó que hubo un predominio del uso de tarjetas de crédito y financiamiento en cuotas ante la falta de de efectivo.

Ranking de ventas

Entre los productos, se destacó el rubro de librerías, con un incremento del 5% en sus ventas, lo que lo llevó a tener el mejor desempeño este año. Los comerciantes señalaron que la actividad se sostuvo principalmente por un público específico y una alta sensibilidad a los precios.

En el desagregado por rubros, los equipos de audio, celulares y accesorios crecieron un 1,1%, mientras que el rubro de juguetería mostró una suba del 0,9%. En contraste, las ventas de indumentaria retrocedieron un 2,5% y las de calzado y marroquinería cayeron un 1,1% interanual.