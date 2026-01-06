Reyes Magos dejó una mejora marginal en las ventas y un fuerte retroceso del ticket
Los datos de las ventas se desprenden del informe que realizó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Las ventas de los comercios minoristas pymes por la llegada de los Reyes Magos 2026 registraron una suba del 0,5% frente a 2025, en medio de un consumo que todavía se muestra débil y fragmentado. El ticket promedio cayó en términos reales.
Los datos se desprenden del informe que realizó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que resaltó: "El periodo reflejó un consumo débil y fragmentado, con niveles de demanda inferiores a los de Navidad y una marcada preferencia por productos económicos".
El relevamiento de CAME se realizó entre el 4 y el 5 de enero en 209 comercios de 30 ciudades del país.
Por su parte, el ticket promedio de compra se ubicó en $36.656, lo que implicó una caída en términos reales del 41,9% en comparación con el mismo periodo de 2025. Esto se dio incluso a pesar de que en algunos rubros se vendieron más unidades.
El estudio también resaltó que hubo un predominio del uso de tarjetas de crédito y financiamiento en cuotas ante la falta de de efectivo.
Ranking de ventas
Entre los productos, se destacó el rubro de librerías, con un incremento del 5% en sus ventas, lo que lo llevó a tener el mejor desempeño este año. Los comerciantes señalaron que la actividad se sostuvo principalmente por un público específico y una alta sensibilidad a los precios.
En el desagregado por rubros, los equipos de audio, celulares y accesorios crecieron un 1,1%, mientras que el rubro de juguetería mostró una suba del 0,9%. En contraste, las ventas de indumentaria retrocedieron un 2,5% y las de calzado y marroquinería cayeron un 1,1% interanual.