Respira Luis Caputo: el Tesoro alivió vencimientos de deuda tras canjear casi el 65% de una letra atada al dólar

El ministro de Economía, Luis Caputo, logró un canje y alivia los vencimiento en la antesala de la última licitación de febrero.

El ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, informó que canjeó el 64,3% de una letra indexada al dólar oficial (Lelink D27F6) que caduca el 27 de este mes. El objetivo del Gobierno es aliviar los vencimientos de la deuda pesos que enfrenta el Tesoro.

"La Secretaría de Finanzas informa que en la licitación del día de la fecha se recibieron un total de 63 ofertas. El total adjudicado representa el 64,30% del VNO en circulación de la LELINK D27F6", detalló el comunicado oficial. A cambio, los inversores recibieron un instrumento similar (Lelink D30A6), pero con vencimiento el 30 de abril.

El resultado del canje representó unos US$1.555 millones, equivalente a unos $2,1 billones, habiendo recibido ofertas por un total de US$1.616 millones. Cabe recordar que en concepto de la Lelink D27F6 había un monto en circulación de US$2.394 millones.

El 27 de febrero vencían $9,6 billones antes del canje. Así, quedaría un remanente de $7,4 billones para el 27 de febrero, de acuerdo a un análisis de la consultora Equilibra.

Los vencimientos de la deuda en pesos de los próximos meses Hacia adelante, los vencimientos en los próximos dos meses son abultados: vencen aproximadamente otros $35,2 billones.