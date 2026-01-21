Récord de exportaciones energéticas: Argentina alcanzó el mayor superávit del que se tiene registro

El resultado se explicó por un récord de exportaciones y una caída significativa de las importaciones.

Impulsado por un récord de exportaciones y una fuerte reducción de las importaciones, la balanza energética cerró en 2025 con un superávit de US$7.815 millones. Los datos surgen del intercambio comercial argentino difundidos por el Indec.

De esta manera, el país alcanzó el mayor saldo positivo del que se tiene registro en el comercio energético. Los anteriores picos fueron en 2024 y al 2006, años en los que el superávit energético superó la barrera de los US$5.000 millones.

Las exportaciones de combustibles y energía alcanzaron US$11.086 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 12,8% y marcó también un máximo histórico, según destacaron desde el Gobierno. En tanto, las importaciones del sector registraron US$3.271 millones, con una caída del 18% en comparación con 2024.

Esto se dio en un contexto donde el total del comercio exterior argentino de bienes cerró con un superávit total de US$11.286 millones el año pasado.

Las proyecciones para los próximos años Hacia adelante, el sector mantiene un gran optimismo respecto al incremento de las exportaciones de energía. Las proyecciones del Gobierno sustentan ese entusiasmo. Según estimaciones del Ministerio de Economía, las exportaciones energéticas crecerán a un ritmo mayor en los próximos diez años.