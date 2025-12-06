Rebote del crédito: el boom hipotecario y el efecto postelectoral reactivan los préstamos

El crédito en pesos al sector privado registró en octubre, según el informe del Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) , una expansión promedio mensual de 1,1% s.e. en términos reales (es decir, sin estacionalidad), revirtiendo la caída del mes anterior que había puesto fin a 17 meses consecutivos de crecimiento.

El aumento fue impulsado por los adelantos y los préstamos con garantía real. En términos interanuales, el crédito exhibió un aumento de 44,8% real y medido en términos del PBI alcanzó 9,2%, 0,1 puntos porcentuales por encima del registro de septiembre y más del doble del nivel observado a inicios de 2024.

Si se consideran también los préstamos en dólares, el ratio de crédito total al sector privado alcanzó el 12,1% del PBI, lo que refleja la creciente importancia de la cartera crediticia del sistema financiero en la economía.

Este rebote se considera como una combinación de ambos factores, pero con un claro componente poselectoral. Las elecciones de octubre generaron una pausa precautoria en septiembre, y una vez disipada la incertidumbre política, con un resultado que reforzó la continuidad del programa económico, se liberó demanda reprimida, especialmente en líneas comerciales de corto plazo.

Para el cierre del año, se viene una aceleración adicional del crédito bancario (potencialmente por encima del 2-3% real mensual acumulado en el bimestre), impulsada por la baja sostenida de tasas, mayor liquidez bancaria y el respaldo del acuerdo cambiario con EE.UU., que reduce el riesgo percibido y habilita a los bancos a prestar con mayor confianza.

El crédito comercial lidera la expansión postelectoral. Los adelantos exhibieron un crecimiento mensual de 8,1% s.e. a precios constantes, destacándose como los principales impulsores de la recuperación del crédito. Los documentos descontados registraron un aumento de 2,9% s.e., mientras que los documentos a sola firma continuaron mostrando una contracción de 3,1% real s.e.

Paradójicamente, la incertidumbre electoral actuó como catalizador del crédito comercial de corto plazo. Muchas empresas postergaron decisiones de inversión de mediano plazo hasta conocer el resultado electoral, pero necesitaban financiar de forma inmediata su capital de trabajo.

Los adelantos en cuenta corriente y documentos a sola firma son instrumentos ágiles que “permiten cubrir desfases transitorios sin comprometerse a largo plazo en un contexto volátil. Una vez confirmado el resultado electoral el 26 de octubre, “se desató una ola de normalización que explica el salto del +8,1% real. En la plataforma observaron un comportamiento similar. Consultas por financiación de corto plazo se dispararon en la segunda quincena del mes.

En octubre vimos un incremento notable en solicitudes de préstamos de corto plazo y para capital de trabajo, precisamente porque las plataformas fintech ofrecían aprobación en horas. Este “efecto derrame” fue particularmente notorio durante las semanas de mayor incertidumbre electoral, cuando las empresas buscaban liquidez inmediata.

En noviembre, sin embargo, esa tendencia se moderó ligeramente con el retorno de flujos al sistema regulado, aunque la plataforma sigue captando un segmento importante de pymes y monotributistas que valoran la velocidad y la accesibilidad digital.

El boom hipotecario se consolida

Los préstamos con garantía real continuaron su trayectoria ascendente con 17 meses de crecimiento ininterrumpido, registrando una expansión mensual de 4,5% s.e. a precios constantes en octubre. El crédito hipotecario lideró nuevamente con un crecimiento de 8,3% s.e. real frente a septiembre.

Los préstamos para la compra de vivienda acumulan un incremento de 285,8% en los últimos 12 meses, con el grueso del crecimiento explicado por los créditos hipotecarios ajustables por UVA. Los préstamos prendarios registraron un incremento mensual de 1,1% s.e. a precios constantes y resultaron 69,9% mayores al nivel de un año atrás en términos reales.

El boom hipotecario es uno de los indicadores más potentes de recuperación de confianza y de poder adquisitivo real. La combinación de inflación en desaceleración, tasas de interés reales positivas pero en baja, y salarios que empiezan a recuperarse, está haciendo viable nuevamente el sueño de la casa propia para la clase media.

Consumo: estabilidad en un contexto de cautela

Los préstamos al consumo presentaron variaciones poco significativas en octubre. Los préstamos personales registraron una caída a precios constantes de 0,9% s.e., aunque acumularon un aumento interanual de 80,4%. Por su parte, las financiaciones en tarjetas de crédito mostraron un leve incremento en términos reales de 0,8% mensual s.e. y en los últimos 12 meses acumularon un aumento de 33,9% real.

A fines de octubre, el BCRA suscribió un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por un monto de hasta US$ 20.000 millones. A través de este convenio se definieron los términos para la ejecución de operaciones bilaterales de intercambio de monedas entre ambas instituciones.

Este acuerdo fue un factor determinante. El swap de monedas precautorio actúa como un respaldo explícito de la principal economía del mundo al programa argentino, reduciendo drásticamente el riesgo de un evento cambiario abrupto. El sistema financiero ya observó una caída de más de 100 puntos en el riesgo país postanuncio y una compresión de brechas.

Para el sistema financiero implica mayor liquidez en dólares efectivos y menor percepción de riesgo, lo que incentiva a los bancos a prestar más agresivamente al sector privado, este respaldo puede sumar varios puntos porcentuales de crédito/PBI en los próximos trimestres, especialmente en líneas dolarizadas y de mediano plazo.

En línea con la dinámica del crédito y el contexto postelectoral, comparto datos sobre la evolución de la demanda en la plataforma durante octubre:

Productos más solicitados : se observó una creciente demanda de tarjetas de crédito, principalmente porque los usuarios buscan distintas formas de financiación además de los créditos tradicionales. Los préstamos personales siguen siendo relevantes, pero muchas veces los usuarios terminan optando por tarjetas como alternativa más accesible cuando no califican para un préstamo tradicional o cuando buscan mayor flexibilidad en el consumo.





: el monto promedio de los solicitados se ubicó en $ 1,2 millones, los usuarios deciden principalmente por tasa, que todavía están acomodándose, por lo cual productos de tasas muy altas son dejados de lado a veces versus una tarjeta de . En el contexto de volatilidad, los usuarios prefieren tickets medios-bajos para minimizar el riesgo de incumplimiento. Perfil del solicitante: la distribución es equilibrada entre géneros (50/50 hombres y mujeres), con una fuerte concentración geográfica en AMBA (54%), seguida por Córdoba (8%), Santa Fe (6%) y Mendoza (4%). El 70% de los solicitantes se concentra en el rango de 25 a 54 años, y el 51% pertenece a los segmentos D1 a E. No hubo cambio en el perfil de los demandantes durante el mes de las elecciones; la incertidumbre sólo generó una leve postergación temporal en las solicitudes, pero la composición demográfica se mantuvo estable.

* Julián Sanclemente, CEO y cofundador de Alprestamo.