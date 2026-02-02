Racha récord del BCRA: sumó US$1.196 millones y fortalece las reservas

El BCRA compró US$39 millones y estiró a 21 ruedas la racha positiva, con reservas brutas por encima de los USD 45.000 millones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a cerrar una jornada con saldo positivo en el mercado cambiario y sumó US$39 millones en el inicio de febrero, lo que le permitió encadenar 21 ruedas consecutivas con compras netas de divisas. Con ese resultado, las reservas internacionales superaron los US$45.000 millones.

En lo que va de esa racha, la autoridad monetaria acumuló US$1.196 millones, en el marco de la denominada “fase 4” del programa económico. Las reservas brutas (sin descontar pasivos) alcanzaron los US$45.109 millones, tras un incremento diario de US$607 millones.

El fortalecimiento de las reservas se explica, en parte, por un mayor ingreso de dólares provenientes de la liquidación de exportaciones del complejo agroindustrial y por colocaciones de deuda realizadas por empresas privadas. Según cálculos oficiales, aún restan ingresar alrededor de US$3.600 millones correspondientes a financiamiento externo ya obtenido por compañías locales, un flujo que seguirá engrosando la oferta de divisas en el mercado.

Las proyecciones oficiales del BCRA De cara a 2026, las proyecciones oficiales estiman que la compra de dólares por parte del BCRA podría ubicarse en un rango de entre US$10.000 millones y US$17.000 millones, dependiendo del ritmo de la remonetización de la economía. El presidente del Central, Santiago Bausili, señaló que la acumulación de reservas estará condicionada tanto por la demanda de pesos como por el ingreso efectivo de dólares. Con los resultados actuales, la entidad ya superó el 10% del piso anual fijado en la meta de reservas.

En paralelo, el BCRA fijó un límite diario para sus compras equivalente al 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC), con el objetivo de evitar tensiones en la plaza cambiaria. No obstante, en algunas jornadas ese umbral fue superado, algo que fuentes privadas atribuyen a operaciones realizadas fuera del circuito tradicional del mercado mayorista.